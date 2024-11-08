Мобілізувати 160 тисяч українців замало: Чмут назвав 'адекватну цифру'

Головне із заяви:
- Україні необхідно мобілізувати близько 500 тисяч осіб
- Призвати до ЗСУ 160 тисяч людей буде недостатньо
- Наразі головне — не якість новобранців, а їхня кількість
Мобілізація 160 тисяч осіб у військо є недотатньою. Для ефективної оборони України необхідно призвати близько 500 тисяч осіб, це є "адекватною цифрою". Про це заявив голова фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут в інтерв'ю DW.
Він відреагував на заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка, що для укомплектування бригад на 85% потрібно призвати ще 160 тисяч осіб. Чмут підкреслив, що хоча бригади зазвичай числяться на папері повними, насправді ситуація часто виглядає інакше.
"У нас бригада може бути укомплектована на 50%. А якщо запитати у комбата, скільки стрілків і безпосередньо піхоти, то в роті може бути 15 людей, 20 людей, 25 людей. Але на паперах людей ніби багато. У вас укомплектований штаб, тил, зв’язок, безпілотчики, снайпери, розвідники, трохи артилерії, мінометки і так далі. Але піхоти нема", - зазначив Чмут.
За його словами, зараз питання не в якості новобранців, а в їхній кількості. Чмут вважає, що для належної оборони країни необхідно мобілізувати близько 500 тисяч осіб.
"І ми вже давно не говорим про якість людей. Ми просто говоримо про якихось людей. Оці цифри - вони просто цифри. Вони дуже відірвані від реальності. 500 тисяч - це адекватна цифра", - додав він.
Хто такий Тарас Чмут
Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру". Голова фонду "Повернись живим" (з 2020).
Прослужив у морській піхоті 2,5 роки, був командиром взводу розвідки 137-го батальйону. Брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Звільнився з лав ЗСУ у 2017 році у званні сержанта, пише Вікіпедія.
Мобілізація в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україні вже мобілізували понад 1 мільйон громадян до ЗМУ. Секретар РНБО Олександр Литвиненко зазначив, що планується призвати ще 160 тисяч осіб.
Також в Україні протягом останнього місяця припинили примусову мобілізацію чоловіків старших за 50 років. Це рішення ухвалили після внутрішнього розпорядження командування Сухопутних військ, оскільки у старших чоловіків є фізичні обмеження та хронічні хвороби, що ускладнюють виконання бойових завдань.
Крім цього, адвокатка та військовослужбовиця 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська наголосила на необхідності покращення системи ротації та активізації мобілізаційних заходів в Україні. Вона пояснила, що наразі не вистачає новобранців навіть для поповнення втрат, тому необхідно оголосити обов'язкову мобілізацію жінок.
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