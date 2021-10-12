Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа

Денис Монастирський / РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід розслідування справи за фактом смерті народного депутата Антона Полякова.

Як підкреслив він у коментарі журналістам, у справі про загибель нардепа Полякова призначено велику кількість експертиз, повідомляє Укрінформ.

"Триває розслідування. Призначено велику кількість експертиз. Я думаю, що з часом вже будуть точні результати експертиз, в тому числі і гістологічної - це ще десь мінімум тиждень, і тоді вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною", - сказав глава МВС.

У свою чергу директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко підтвердив, що в організмі Полякова виявлено метадон.

"Більш детальні відповіді про цю хімічну речовину, про час і можливий спосіб його потрапляння в його (Полякова - ред.) організм, про наслідки його потрапляння в організм дадуть тільки подальші дослідження експертів", - сказав Шевченко.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".