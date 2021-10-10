Метадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепа

Антон Поляков / УНІАН

Народний депутат від Партії Слуга народу Галина Янченко прокоментувала результати токсикологічної експертизи після смерті нардепа Антона Полякова.

В ефірі каналу Україна 24 вона уточнила, що озвучена нею інформація про наявність в аналізах покійного алкоголю і метадону є першою за результатами токсикології.

Вона каже, що в п'ятницю вранці тіло Полякова доставили в морг, де йому зробили розтин, відібрали зразки і направили їх на токсикологію та інші аналізи.

Янченко уточнила, що інформація щодо метадону і алкоголю в крові Полякова отримана з її джерел.

"З моєї точки зору, зараз важливо, щоб слідство тривало і встановило, яким чином потрапив цей метадон в організм Антона Полякова, і інші деталі, пов'язані з цим. Дуже страшна новина, можу тільки висловити співчуття рідним. Колеги та друзі досі не відійшли від цієї новини. Всі парламентарії очікують, що слідство буде швидким і об'єктивним", - додала "слуга народу".

Реклама

Читайте также"Фатальні наслідки": лікар назвав нестиковки у справі про раптову смерть нардепа Полякова

Підозрілий діагноз: що кажуть медики про смерть Полякова

У свою чергу фахівець-кардіолог, який має вчений ступінь в медицині, коментуючи смерть Полякова, звернув увагу на ряд моментів, які можуть бути важливі.

"Полякова можна було врятувати: у разі передозування опіатами, в тому числі метадоном, вводять препарат налоксон. Але можливо коли приїхала швидка, це було вже пізно робити. До того ж медики могли і не запідозрити передозування метадону в тих обставинах, адже обставини нам достовірно невідомі", - розповів він Сьогодні.

На його думку, в ситуації є ще одна дивина. Офіційно повідомлялося про те, що при розтині підтвердилося, що у Полякова розвинулася гостра ішемічна хвороба серця.

Читайте такжеСмертельний "коктейль" у крові Полякова: у поліції оцінили дані про результати експертизи"Справа в тому, що Полякову – 34 роки. У нього дійсно могла розвинутися ішемія. Це коли кров починає надходити до якогось органу в недостатній кількості або приплив крові повністю припиняється. Таке трапляється при утворенні тромбу в артерії. Але про тромб нічого не повідомляється. Багатьом кардіологам незрозуміло, як можна було діагностувати ішемію без тромбу при розтині. Заява про це виглядає підозріло", – додав медик.

Що таке метадон

Метадон часто вважають більш дешевим замінником героїну, звикання він може викликати після першого вживання.

Розробляється спочатку для застосування в медицині, для лікування героїнової залежності, метадон також формує залежність, не менш серйозну, ніж героїнова. Це синтетичний наркотик опіоїдної групи.

Після прийому метадон впливає на мозкові рецептори, подібно героїну або алкоголю. Однак дія метадону триває до трьох днів, оскільки він тривалий час залишається в тканинах організму.

Дуже небезпечна передозування метадоном, яка дуже часто призводить до набряку легенів, зупинки серця і смерті.

Читайте такжеКричала, що вагітна і дзвонила померлому: ЗМІ розкрили деталі романа Скороход і Полякова

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".