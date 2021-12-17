"Мама пила цілодобово, а соцслужби нічого не робили": деталі смерті немовляти під Черкасами

Деталі смерті немовляти під Черкасами/ ua.depositphotos.com

У місті Кам'янка (Черкаська область) померла п'ятимісячна дівчинка, яка захлинулася блювотою, поки її п'яна мати Тетяна Роман спала в гостях у товаришів по чарці. Про це розповіла місцева депутат Наталія Клименко.

Вона каже, що у жінки є ще дві дочки - 3 і 6 років - і раніше її вже позбавляли батьківських прав на старшу дитину.

"Питання в поліцію і органи Служби дітей нашої ОТГ: тільки потрібно, щоб у нас сталася якась трагедія, щоб ви заворушилися і звернули увагу на дії ось таких сімей? До вас же зверталася бабуся цих діток, ви ж знали, що цю матір вже позбавили прав на старшу дочку? Чому вашою відповіддю на її благання про допомогу було: "Нічого ж не сталося, не турбуйте нас тому, що і так багато роботи"? Тепер дочекалися, трапилася смерть немовляти, і ви привозите до бабусі дітей і опускаєте очі, не знаючи, що сказати цій жінці, виправдовуючи ваше небажання допомогти їй, коли ще можна було це зробити", — обурилася депутат.

Клименко розповіла, що двоє інших дочок жінки (6 і 3 років) поки віддали бабусі, але у тієї інвалідність і вона ледь справляється з побутом.

Саму ж горе-матір померлої дівчинки та її товаришів по чарці допитували поліцейські. Пізніше з коментарів під постом Клименка в соцмережі стало відомо, що старшу дитину, дівчинку Машу, забрали в іншу сім'ю.

Реклама

У главку Нацполіції по Черкаській області за фактом смерті немовляти відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу.

"Оперативна група виїжджала на місце. Вони оглянули дитину, слідів насильницької смерті не виявили. Після розтину і судово-медичної експертизи стало зрозуміло, що дівчинка захлинулася блювотними масами", — заявила речник поліції Зоя Вовк.

читайте такожУ Черкасах 3-річний хлопчик отримав опіки голови під час операції

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакала її дитина. Таку картину побачила небайдужа перехожа, яка і звернулася до правоохоронців.

Прибулі на місце патрульні маму хлопчика на місці не застали. Жінка пішла і залишила сина. З дитиною була тільки заявниця.

Через деякий час патрульні обстежили прилеглі території та знайшли матір хлопчика. Жінка поводилася агресивно, лаялася і кричала.

Правоохоронці затримали горе-матір і разом з сином доставили в Оболонське управління поліції, куди викликали ювенальну превенцію.