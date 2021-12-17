УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Мама пила цілодобово, а соцслужби нічого не робили": деталі смерті немовляти під Черкасами

17 грудня 2021, 14:46

Як каже місцева депутат Наталія Клименко, у горе-матері є ще дві дочки - 3 і 6 років - і раніше її вже позбавляли батьківських прав на старшу дитину.

Дитина
Деталі смерті немовляти під Черкасами/ ua.depositphotos.com

У місті Кам'янка (Черкаська область) померла п'ятимісячна дівчинка, яка захлинулася блювотою, поки її п'яна мати Тетяна Роман спала в гостях у товаришів по чарці. Про це розповіла місцева депутат Наталія Клименко.

Вона каже, що у жінки є ще дві дочки - 3 і 6 років - і раніше її вже позбавляли батьківських прав на старшу дитину.

"Питання в поліцію і органи Служби дітей нашої ОТГ: тільки потрібно, щоб у нас сталася якась трагедія, щоб ви заворушилися і звернули увагу на дії ось таких сімей? До вас же зверталася бабуся цих діток, ви ж знали, що цю матір вже позбавили прав на старшу дочку? Чому вашою відповіддю на її благання про допомогу було: "Нічого ж не сталося, не турбуйте нас тому, що і так багато роботи"? Тепер дочекалися, трапилася смерть немовляти, і ви привозите до бабусі дітей і опускаєте очі, не знаючи, що сказати цій жінці, виправдовуючи ваше небажання допомогти їй, коли ще можна було це зробити", — обурилася депутат.

Клименко розповіла, що двоє інших дочок жінки (6 і 3 років) поки віддали бабусі, але у тієї інвалідність і вона ледь справляється з побутом.

Саму ж горе-матір померлої дівчинки та її товаришів по чарці допитували поліцейські. Пізніше з коментарів під постом Клименка в соцмережі стало відомо, що старшу дитину, дівчинку Машу, забрали в іншу сім'ю.

Реклама

У главку Нацполіції по Черкаській області за фактом смерті немовляти відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу.

"Оперативна група виїжджала на місце. Вони оглянули дитину, слідів насильницької смерті не виявили. Після розтину і судово-медичної експертизи стало зрозуміло, що дівчинка захлинулася блювотними масами", — заявила речник поліції Зоя Вовк.

читайте такожУ Черкасах 3-річний хлопчик отримав опіки голови під час операції

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакала її дитина. Таку картину побачила небайдужа перехожа, яка і звернулася до правоохоронців.

Прибулі на місце патрульні маму хлопчика на місці не застали. Жінка пішла і залишила сина. З дитиною була тільки заявниця.

Через деякий час патрульні обстежили прилеглі території та знайшли матір хлопчика. Жінка поводилася агресивно, лаялася і кричала.

Правоохоронці затримали горе-матір і разом з сином доставили в Оболонське управління поліції, куди викликали ювенальну превенцію.

viber
Новини Черкаси дитина
Зараз ви переглядаєте новину «"Мама пила цілодобово, а соцслужби нічого не робили": деталі смерті немовляти під Черкасами». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Великий куш і солідний заробіток: топ-3 знака, яким до кінця грудня привалить грошова удачаВеликий куш і солідний заробіток: топ-3 знака, яким до кінця грудня привалить грошова удача Гороскоп на 2022 рік для Лева: зоряний час, приємні зміни і справжнє щастяГороскоп на 2022 рік для Лева: зоряний час, приємні зміни і справжнє щастя Ретроградна Венера 2021 вдарить по здоров'ю - на що звернути увагуРетроградна Венера 2021 вдарить по здоров'ю - на що звернути увагу Гороскоп на 2022 рік для Овна: успіх в бізнесі, грошова удача і привабливі можливостіГороскоп на 2022 рік для Овна: успіх в бізнесі, грошова удача і привабливі можливості Катерина Бужинська в образі спокусливої Снігуроньки показала занадто гаряче і глибоке декольтеКатерина Бужинська в образі спокусливої Снігуроньки показала занадто гаряче і глибоке декольте
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
15:26

На ФОПів очікують касові апарати або РРО з 1 січня 2022 року: Рада провалила відстрочку

14:46

"Мама пила цілодобово, а соцслужби нічого не робили": деталі смерті немовляти під Черкасами

14:38

В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали датуВідео

14:30

Світ Навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров покаже, як вирощують банани на експорт і чим вони небезпечні

13:59

Кожен третій українець готовий до збройного спротиву у разі вторгнення РФ – опитуванняВідео

Реклама
13:58

Відмова від приєднання до Альянсу України: у РФ опублікували проєкт договору з НАТОФотоВідео

13:21

В Україні почали колоти третю дозу COVID-вакцини: кому рекомендують зробити додаткове щепленняВідео

13:20

"У 5-50 разів запаси менші, ніж потрібно": в СБУ попередили про критичну нестачу вугілля для ТЕС

13:15

Андрій Данилко показав однорічного карапуза - фото з сімейних архівів

13:11

"Велике будівництво": у Херсоні завершується реконструкція аеропортуВідео

13:10

Сутички біля Ради: у центрі Києва протестувальники побилися з поліцієюВідео

13:00

Гороскоп на завтра 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

12:55

Стипендія в 6 тисяч абітурієнтам з Криму та ОРДЛО: кому світять виплати

12:27

Україні загрожують проблеми з опаленням, якщо в лютому на два тижні вдарять морози - ВітренкоВідео

11:59

У НАТО попередили РФ: заплатить величезну ціну за агресію проти УкраїниВідео

11:50

Зірка Сексу у великому місті актор Кріс Нот звинувачений у згвалтуванні двох жінок

11:42

"Омікрон - найсерйозніша загроза охороні здоров'я в світі": заява міністрів "Великої сімки"

11:33

РФ загрожує відключення від SWIFT: Кулеба пригрозив Кремлю новим пакетом жорстких санкційВідео

11:32

За 2021-й з України виїхала рекордна за 11 років кількість громадян

11:16

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаВідео

Реклама
10:57

У РФ пояснили вердикт суду з підтвердженням присутності російських військ на ДонбасіВідео

10:38

"Багаті, як жителі Версаля": у Києві хотіли посипати дороги сіллю з іонами срібла

10:11

Україна готова виконати Мінськ: РФ повинна забезпечити безпеку на Донбасі - КулебаВідео

10:01

"Ви привели за руку війну в Україну": журналіст Скрипін вилаяв Шуфрича в прямому ефіріВідео

09:40

Прикмети на 17 грудня: що не можна робити в день Варвари і як не потрапити в бідуВідео

09:23

Економили на комуналці та загинули: на Тернопільщині мати і син замерзли до смертіВідео

09:11

Риба його мрії: у Дніпрі чоловік виловив 50-кілограмового сома-"людожера"

09:10

Омікрон на порозі: чи є приводи для панікиПогляд

08:48

Гороскоп на сьогодні 17 грудня 2021: Близнюкам – вороги, Ракам – велика удача, Терезам - втратиВідео

08:44

В ООН спрогнозували, як саме вдасться перемогти пандемію коронавірусу

08:26

Коронавірус в Україні 17 грудня: за добу 8,9 тис. нових хворих і 328 смертейВідео

07:57

Ретроградна Венера 2021: астролог розповіла, чого чекати всім знакам зодіакуВідео

07:28

"Дорого обійдеться": в ЄС попередили Росію про наслідки вторгнення в УкраїнуВідео

07:18

Топ-3 найбільш "грошових" знака зодіаку в 2022 році: на кого чекає фінансовий успіх у рік Тигра

07:00

Як визначити справжню червону ікру та не купити підробку - поради експертів

06:27

Гороскоп на 2022 рік для Скорпіона: щастя всього життя і непередбачувані повороти доліВідео

06:09

В Росії узаконили масову депортацію?Погляд

05:40

Найсмачніший салат з язиком на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептВідео

05:17

Катерина Бужинська в образі спокусливої Снігуроньки показала занадто гаряче і глибоке декольте

05:15

Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняВідео

Реклама
04:46

Різке похолодання до -23°: українці дізналися, де і коли чекати морозівВідео

04:43

Як використовувати кавову гущу: 3 найкорисніших лайфхака

04:20

Улюблений напій - ідеальне добриво для квітів: як застосувати чайну заварку і не вбити рослину

03:23

Українка з найбільшими вилицями у світі в бікіні показала бездоганне тіло після операції

03:18

Як очистити та відновити замшу в домашніх умовах

02:26

Як поводиться чоловік, якщо він дійсно закоханий: відповідь психолога

01:23

Долар візьме реванш: українцям назвали новий курсВідео

01:11

Скільки чашок гарячого чаю можна пити на день і скільки має коштувати хороший напійВідео

00:51

Маніпуляції в магазинах: як не стати жертвою продавцівВідео

00:08

Яким продуктам "зелене світло" на новорічному столі 2022 - відповідь дієтологаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти