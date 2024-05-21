Командував армією на Запоріжжі та критикував Міноборони: в РФ 'закрили' топ-генерала - ЗМІ

Аналітики відзначають, що арешт екс-командувача 58-ї армії РФ Івана Попова напрямку пов'язаний з його критикою на адресу російського Міноборони.

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В Росії арештували генерал-майора, який воював на Запорізькому напрямку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Екс-командувача російської 58-ї армії, що брала активну участь в боях на Запорізькому напрямку Івана Попова заарештовано на території РФ. За даними російських ЗМІ, генерал-майору інкримінують шахрайство на суму понад 100 мільйонів рублів.

ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту розглядав 235-й гарнізонний військовий суд.

Російські так звані "Z-канали" повідомляють, що генерал-майора заарештували 17 травня у справі про шахрайство, вчинене організованою групою або у великому розмірі (частина 4 статті 159 КК). Розслідування веде департамент військової контррозвідки (ДВКР) ФСБ, спочатку справа стосувалася заступника Попова.

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У справі також фігурують підприємець з Краснодарського краю та офіцер Південного військового округу. Зазначається, що збитки, завдані обвинуваченими, перевищують 100 мільйонів рублів.

За версією слідства, яку наводять російські пропагандистські ЗМІ, Попов продав близько двох тисяч тонн металовиробів, призначених для будівництва укріплень у Запорізькому напрямку, де він керував обороною під час служби.

Яка причина арешту Попова

Блогер-аналітик, старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у своєму Телеграм-каналі зазначив, що генерал-майор Іван Попов - це той самий генерал, який виступив із затятою критикою російського командування 2023 року, намагався не замовчувати про проблеми на фронті, виступав за те, щоб дати ротацію російським військам, і погрожував донести всі ці проблеми безпосередньо Путіну. Вважається, що його тоді зняв з посади командувача 58-ї армії сам Герасимов.

"На тлі всіх цих чисток дедалі більше переконуюся в тому, що атака на Харківщині - це особиста авантюра Лапіна. Генерала, який веде активні бойові дії, трохи складніше згорнути. Плюс, є що заявити новому міністру оборони: мовляв, ми тут волю Путіна виконуємо - створюємо буферну зону. Які такі чистки, не заважайте, будь ласка, воювати. Або банально сподівається домогтися хоч якихось успіхів (взяти Вовчанськ, наприклад) і тим самим зменшити шанси на те, що прийдуть і за ним", - зазначив військовий аналітик.

Хто такий Ігаль Левін Ігаль Левін – старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю, учасник Другої ліванської війни, операції "Литий свинець" та плану одностороннього розмежування; військовий аналітик та співавтор Telegram-каналу Yigal Levin (раніше носив назву Ressentiment), пише Вікіпедія.

Чим відомий російський генерал Попов

У 2023 році російський генерал Іван Попов відкрито виступив зі звинуваченнями на адресу Генштабу РФ, заявивши про проблеми окупаційної армії.

"Виникла ситуація складна зі старшим начальством... Я підняв низку проблем на найвищому рівні, висловив усе гранично жорстко. У зв'язку з цим старші начальники, мабуть, відчули в мені якусь небезпеку і стрімко за один день склали наказ... і мене позбулися. Так би мовити, нас ударив у спину наш старший начальник", - прокоментував Попов своє звільнення.

Хто такий Іван Попов Іван Іванович Попов ((30 січня 1975, Даниловський район (Волгоградська область), Волгоградська область) — російський воєначальник, генерал-майор (2023). Командував 58-ою загальновійськовою армією у 2023 році. У липні 2023 року усунений з посади після доповіді командуванню про проблеми в російській армії, повідомляє Вікіпедія.

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