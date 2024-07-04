Графіки вимкнення світла на 5 липня: коли відключення будуть більш жорсткі

Графіки вимкнення електроенергії 5 липня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів протягом всієї доби, але з різними обсягами обмежень.

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Графіки вимкнення світла на 5 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у п'ятницю, 5 липня, протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Обсяги обмежень у цей день будуть різними. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть застосовані графіки вимкнень в обсязі двох черг одночасно. Протягом інших годин доби вимикатимуть одразу по 3 черги.

"Живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Україні критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Водночас наразі рано робити прогнози щодо енергетичної ситуації в Україні в осінньо-зимовий період. Частину критичного обладнання вдалося відновити.

Крім того, відомо, що уникнути відключень електрики в осінньо-зимовий період 2024/2025 років буде важко через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

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