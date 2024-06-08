УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Це могло б стати третім етапом війни: як Україна може виснажити ворога - експерт

Марія Николишин
8 червня 2024, 04:40
65
ЗСУ вдалося відбити напад та деокупувати частину території, але влітку 2023 року український контрнаступ зазнав фіаско, каже американський аналітик.
Це могло б стати третім етапом війни: як Україна може виснажити ворога - експерт
Україна має вдатися до партизанської тактики "бий та тікай" / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Щоб перемогти Росію, Україна має вдатися до партизанської тактики "бий та тікай". Про це в авторській статті на сторінках американського видання The Hill пише засновник і президент Інституту прогресивної політики (США) Вілл Маршалл.

Зокрема, аналітик поділяє повномасштабну війну в Україні на два основні етапи. На першому Росія зазнала катастрофічної поразки у своїй спробі захопити всю Україну.

"ЗСУ вдалося відбити перший напад та деокупувати частину території, але вже влітку 2023 року український контрнаступ зазнав фіаско. Так почався другий етап війни, на якому Росія реалізує свою чисельну та ресурсну перевагу", - пише він.

відео дня

Зазначається, що більший обсяг людських ресурсів та більша оборонно-промислова база дали Росії змогу перехопити стратегічну ініціативу на фронті. Однак перемога Росії зовсім не є більш імовірною, ніж її поразка.

"Щоб вирватися з лещат російської воєнної машини і змінити ситуацію на власну користь, Україні потрібно вдатися до "партизанської тактики". Це могло б стати третім етапом війни, де Україна зможе виснажити сильнішого ворога, маючи менше сил", - наголошує Вілл Маршалл.

Аналітик також радить українцям уникати виснажливих боїв, зберігаючи людей і техніку, щоб мати можливість реагувати на зміни фронтової ситуації.

Що таке The Hill?

The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цілком ймовірно, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на одній із ділянок фронту.

В той же час, українські війська стабілізували ситуацію на Вовчанському напрямку. Атаки окупантів агресора Росії відбиваються, бійці не лише утримують свої позиції, а й вибивають противника з локацій, які він зайняв.

Також, Сили оборони України провели успішний контрнаступ і змогли відбити населений пункт Калинівка, що знаходиться північніше міста Часів Яр на Донеччині.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Є тисячі цілей на території РФ": експерт оцінив, як може змінитися ситуація на фронті

"Є тисячі цілей на території РФ": експерт оцінив, як може змінитися ситуація на фронті

05:10 Україна
В Україні хочуть підняти тариф на воду: на скільки він подорожчає

В Україні хочуть підняти тариф на воду: на скільки він подорожчає

02:00 Гроші
В Україні працює лише 27% ТЕС: Шмигаль розповів про екстремальну ситуацію в енергетиці

В Україні працює лише 27% ТЕС: Шмигаль розповів про екстремальну ситуацію в енергетиці

00:49 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Молодик у червні 2024: Скорпіонам - гроші, Овнам - перемога, Ракам - сварка 7075

Молодик у червні 2024: Скорпіонам - гроші, Овнам - перемога, Ракам - сварка

Петро не допустив: сім'я Заворотнюк зробила важливу заяву 4451

Петро не допустив: сім'я Заворотнюк зробила важливу заяву

В Україні запроваджують новий режим відключень електроенергії: деталі 2413

В Україні запроваджують новий режим відключень електроенергії: деталі

Краще за ATACMS: названо найефективнішу зброю для знищення Кримського мосту 2336

Краще за ATACMS: названо найефективнішу зброю для знищення Кримського мосту

Останні новини

06:10

Чому Москва боїться оголосити війну США або НАТО

05:50

Головоломка для тих, у кого зір яструба: треба за 8 секунд знайти рукавицю

05:10

"Є тисячі цілей на території РФ": експерт оцінив, як може змінитися ситуація на фронті

04:40

Це могло б стати третім етапом війни: як Україна може виснажити ворога - експерт

04:07

По всій Україні фіксують перебої мобільного зв'язку: в Мінцифри назвали причину

Україна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – ЖироховУкраїна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – Жирохов
03:35

Затримка 9-14 місяців: розкрита головна проблема передачі Україні ATACMS від США

03:00

"Ганьба тобі": українці рознесли Потапа через його заяву про "порятунок" України

02:44

Заборонений плід солодкий: чому в СРСР не дозволяли носити джинси

02:00

В Україні хочуть підняти тариф на воду: на скільки він подорожчає

Реклама
01:30

Два завдання для ATACMS і Storm Shadow: новий прогноз ударів по цілях у Криму

01:18

Копія тата: у мережі повністю показали відео молодшої доньки ЗаворотнюкВідео

00:49

В Україні працює лише 27% ТЕС: Шмигаль розповів про екстремальну ситуацію в енергетиці

07 червня, п'ятниця
23:41

Росія оголосила у "розшук" Юлію Тимошенко

22:57

Неймовірно жорсткий шторм: Україну накрила нова магнітна буря

22:55

Українські пілоти літатимуть на Mirage 2000: Макрон сказав, коли почнеться навчання

22:32

Що означає, якщо не сняться сни: лікарі дали неочікувану відповідьВідео

22:25

"Чому ми повинні підкорятися РФ": Макрон про відправку інструкторів в Україну

21:54

На місяць може бути до 10 ракетних атак: Жданов ошелешив прогнозом

21:51

Година замість тижнів: уряд дозволив бронювати військовозобов'язаних через "Дію"

21:27

Ще один Patriot для України: Німеччина може зробити важливий крок - Bloomberg

Реклама
20:27

Не хочу цим ділитися "але": Зеленський розповів Байдену про ситуацію в Харкові

20:27

В ТЦК йти не треба: Кабмін суттєво спростив військовий облік чоловіків за кордоном

20:23

Неймовірно простий метод: як очистити решітку газової плити содоюВідео

19:43

Снаряди "різної якості" та черги до 2027: Жирохов розкрив проблеми у поставках зброї

19:37

В Україні оголосили штормове попередження: будуть град, шквали, грози і дощі

19:25

В росіян великі проблеми: ЗСУ можуть відкрити нове "полювання" в Криму – Світан

19:18

"F-16 - приорітет": у ПС зробили несподівану заяву про винищувачі Mirage

19:10

Російські окупанти вихваляються черговим знаряддям вбивстваПогляд

19:06

Постійні штурми піхотою і технікою: РФ намагається створити "больову точку" на фронті

18:58

"Путін не зможе розтоптати Україну": США сказали,чому дали дозвіл на удари по РФ

18:44

Що означає "варити воду": мало хто знає правильну відповідьВідео

18:34

Блищатиме наче нове: як почистити золото в домашніх умовах - лайфхакВідео

17:35

З'являться години, коли у всіх буде світло: графіки вимкнення електроенергії 8 червня

17:33

Фатальний удар по "мосту Путіна" чи новій дорозі до Криму: на ЗСУ чекає дилема

17:27

"Любить Україну і хоче повертатися": український режисер розкрив таємницю зрадниці Ані Лорак

17:09

Без цього документу паспорт не видадуть: що потрібно знати українцям за кордоном

17:01

У Луганську "прилетіло" по окупантах: Лисогор розкрив деталі потужного удару ЗСУВідео

16:46

Оминатимуть десятою дорогою: 2 несподівані способи, як позбутися слимаківВідео

16:38

"Ніколи не чистьте зуби": стоматолог розірвала TikTok незвичними порадами

16:36

Мирна угода та участь РФ: у Швейцарії зробили заяву щодо Саміту миру

Реклама
16:24

Удари по військових цілях в Білорусі: політолог розповів, чи підуть на це ЗСУ

16:17

Буде потік щастя: що потрібно викинути 8 червня - прикмети

16:14

На Сумщині вісім сіл на кордоні з РФ під загрозою: оголошено евакуацію

16:12

Путініст Філіп Кіркоров зібрався цинічно перевести мільйони "дітям Донбасу"

15:48

"У нас були проблеми": Байден відкрито вибачився перед Зеленським

15:38

Українські жінки-політики та їхні "двійники" серед наших знаменитостей

15:29

Додають не лише фарбу: як відрізнити якісний чай від підробки - простий методВідео

15:20

Новий контрнаступ ЗСУ: названо терміни та умови для його початку

15:16

Московська дочка Ольги Сумської показала своє життя в Росії

15:02

Як полагодити протерті джинси: від дірки на одязі не залишиться й слідуВідео

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти