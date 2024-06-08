Це могло б стати третім етапом війни: як Україна може виснажити ворога - експерт

ЗСУ вдалося відбити напад та деокупувати частину території, але влітку 2023 року український контрнаступ зазнав фіаско, каже американський аналітик.

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Україна має вдатися до партизанської тактики "бий та тікай" / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Щоб перемогти Росію, Україна має вдатися до партизанської тактики "бий та тікай". Про це в авторській статті на сторінках американського видання The Hill пише засновник і президент Інституту прогресивної політики (США) Вілл Маршалл.

Зокрема, аналітик поділяє повномасштабну війну в Україні на два основні етапи. На першому Росія зазнала катастрофічної поразки у своїй спробі захопити всю Україну.

"ЗСУ вдалося відбити перший напад та деокупувати частину території, але вже влітку 2023 року український контрнаступ зазнав фіаско. Так почався другий етап війни, на якому Росія реалізує свою чисельну та ресурсну перевагу", - пише він. відео дня

Зазначається, що більший обсяг людських ресурсів та більша оборонно-промислова база дали Росії змогу перехопити стратегічну ініціативу на фронті. Однак перемога Росії зовсім не є більш імовірною, ніж її поразка.

"Щоб вирватися з лещат російської воєнної машини і змінити ситуацію на власну користь, Україні потрібно вдатися до "партизанської тактики". Це могло б стати третім етапом війни, де Україна зможе виснажити сильнішого ворога, маючи менше сил", - наголошує Вілл Маршалл.

Аналітик також радить українцям уникати виснажливих боїв, зберігаючи людей і техніку, щоб мати можливість реагувати на зміни фронтової ситуації.

Що таке The Hill? The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цілком ймовірно, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступ на одній із ділянок фронту.

В той же час, українські війська стабілізували ситуацію на Вовчанському напрямку. Атаки окупантів агресора Росії відбиваються, бійці не лише утримують свої позиції, а й вибивають противника з локацій, які він зайняв.

Також, Сили оборони України провели успішний контрнаступ і змогли відбити населений пункт Калинівка, що знаходиться північніше міста Часів Яр на Донеччині.

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