'Їжте самі своє картопляне вариво': у ДПСУ вишукано потролили білорусів

На одному з КПП білоруси увімкнули аудіозапис про схожість українського та білоруського борщу.

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У ДПСУ вишукано потролили білорусів / Колаж: Главред, фото: ДПСУ

Білоруські прикордонники спробували "поріднитися" з українцями, намагаючись переманити їх на свій бік. Білоруси вдалися до чергових розповідей про "братні народи", а також використали метафори про український борщ. Українські прикордонники влучно потролили своїх білоруських колег.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, на одному з КПП білоруси увімкнули аудіозапис про схожість українського та білоруського борщу, мовляв, "в українському борщі більше квасолі, а у білоруському – більше картоплі, але тим не менш, це практично той самий борщ".

Білоруси також натякнули, що жодна європейська страва не нагадує борщ, а отже ця страва "це ще одна з культурних засад нашої спільної східно-слов'янської ідентичності. Борщ – це те, що нас об'єднує".

"І коли у вас не буде з чого готувати ваш борщ – переходьте на наш бік. Спробуйте наш, білоруський борщ, не пошкодуєте", - йшлося в аудіозаписі.

На це українські прикордонники нагадали білорусам, що їхньою новою стравою стали російські щі, бо під час приготування борщу білоруси встромили ніж у спину українців.

"Ваш борщ дуже відрізняється від нашого. Бо нині білоруський борщ радше схожий на російські щі, навіть, якщо ви додаєте туди більше картоплі. Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, яким встромили у спину українців", - заявили українські прикордонники.

В ДПСУ підкреслили, що прикро мати сусідів, які, говорячи про якусь ідентичність та рідство, тяжіють до того, щоб бути рабами і не мають нічого спільного з українцями.

"Назавжди закарбуйте собі в пам’яті і у вашій кулінарній книзі, що українці – свободолюбива нація. За свою незалежність ми завжди боремося. Натомість ви на це не здатні і вже багато років знаходитесь у полоні... Тож ваше нинішнє картопляне вариво, що за консистенцією подібне до тюремної баланди, аж ніяк не схоже на наш український борщ. Ми не раби, щоб куштувати ваш білоруський борщ", - підкреслили українські прикордонники.

Також вони порадили білорусам змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не ув’язненими. "А до того – їжте самі, не вдавіться", - побажали в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше білоруський політичний і громадський діяч Андрій Санніков заявив, що Росія проводить поступову окупацію Білорусі. На його думку, якщо Кремлю знадобиться, Москва воюватиме з Мінськом так само, як і проти України.

Водночас ексочільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж зазначив, що агресорка Росія програє війну проти України і намагається безпосередньо підключити Мінськ до військових дій з Києвом. Лукашенко, у свою чергу, чинить опір, і вигадав собі "хворобу", щоб здаватися недієздатним.

Дивіться відео, в якому Маломуж розповів, яку гру влаштував Лукашенко, щоб напряму не воювати проти України:

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