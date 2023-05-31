УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Їжте самі своє картопляне вариво": у ДПСУ вишукано потролили білорусів

Аліна Дембіцька
31 травня 2023, 17:23 оновлено 31 травня, 17:24
34
На одному з КПП білоруси увімкнули аудіозапис про схожість українського та білоруського борщу.
'Їжте самі своє картопляне вариво': у ДПСУ вишукано потролили білорусів
У ДПСУ вишукано потролили білорусів / Колаж: Главред, фото: ДПСУ

Білоруські прикордонники спробували "поріднитися" з українцями, намагаючись переманити їх на свій бік. Білоруси вдалися до чергових розповідей про "братні народи", а також використали метафори про український борщ. Українські прикордонники влучно потролили своїх білоруських колег.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, на одному з КПП білоруси увімкнули аудіозапис про схожість українського та білоруського борщу, мовляв, "в українському борщі більше квасолі, а у білоруському – більше картоплі, але тим не менш, це практично той самий борщ".

Білоруси також натякнули, що жодна європейська страва не нагадує борщ, а отже ця страва "це ще одна з культурних засад нашої спільної східно-слов'янської ідентичності. Борщ – це те, що нас об'єднує".

"І коли у вас не буде з чого готувати ваш борщ – переходьте на наш бік. Спробуйте наш, білоруський борщ, не пошкодуєте", - йшлося в аудіозаписі.

На це українські прикордонники нагадали білорусам, що їхньою новою стравою стали російські щі, бо під час приготування борщу білоруси встромили ніж у спину українців.

"Ваш борщ дуже відрізняється від нашого. Бо нині білоруський борщ радше схожий на російські щі, навіть, якщо ви додаєте туди більше картоплі. Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, яким встромили у спину українців", - заявили українські прикордонники.

В ДПСУ підкреслили, що прикро мати сусідів, які, говорячи про якусь ідентичність та рідство, тяжіють до того, щоб бути рабами і не мають нічого спільного з українцями.

"Назавжди закарбуйте собі в пам’яті і у вашій кулінарній книзі, що українці – свободолюбива нація. За свою незалежність ми завжди боремося. Натомість ви на це не здатні і вже багато років знаходитесь у полоні... Тож ваше нинішнє картопляне вариво, що за консистенцією подібне до тюремної баланди, аж ніяк не схоже на наш український борщ. Ми не раби, щоб куштувати ваш білоруський борщ", - підкреслили українські прикордонники.

Також вони порадили білорусам змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не ув’язненими. "А до того – їжте самі, не вдавіться", - побажали в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше білоруський політичний і громадський діяч Андрій Санніков заявив, що Росія проводить поступову окупацію Білорусі. На його думку, якщо Кремлю знадобиться, Москва воюватиме з Мінськом так само, як і проти України.

Водночас ексочільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж зазначив, що агресорка Росія програє війну проти України і намагається безпосередньо підключити Мінськ до військових дій з Києвом. Лукашенко, у свою чергу, чинить опір, і вигадав собі "хворобу", щоб здаватися недієздатним.

Дивіться відео, в якому Маломуж розповів, яку гру влаштував Лукашенко, щоб напряму не воювати проти України:

Вас може зацікавити:

війна в Україні Білорусь новини Білорусі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Літо почнеться з потужної спеки: синоптик розповіла, де різко зміниться погода

Літо почнеться з потужної спеки: синоптик розповіла, де різко зміниться погода

17:37 Синоптик
"Путін ще не програв війну і має перевагу": Дуда закликав не сміятися з РФ

"Путін ще не програв війну і має перевагу": Дуда закликав не сміятися з РФ

16:26 Україна
У Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ

У Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ

15:46 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:53

У Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям: "Може припинити підіймати руку"

17:48

"Ти що, дебіл?": відомий футболіст наїхав на проросійського Ломаченка

17:37

Літо почнеться з потужної спеки: синоптик розповіла, де різко зміниться погодаВідео

17:25

Переможниця "Холостяка" Лозовицька вигуляла на курорті новий купальник

17:23

"Їжте самі своє картопляне вариво": у ДПСУ вишукано потролили білорусівВідео

Марія Машкова збирається рятувати свого батька-путіністаМарія Машкова збирається рятувати свого батька-путініста
16:49

Що не можна класти на ліжко: прикмети, про які варто знатиВідео

16:40

Після підтримки України: мама Наташі Корольової повернулася до Москви

16:36

Пощастить у всьому: названі найщасливіші дати в червніВідео

16:33

Коли новий імідж може принести гроші: місячний календар стрижок на червень 2023

Реклама
16:31

Сосєдов знову напав на Пугачову

16:30

Чи можна їсти кабачки в сирому вигляді: несподівана відповідь здивує наповалВідео

16:30

Вся праця зійде нанівець: в якому посуді не можна варити варенняВідео

16:26

"Путін ще не програв війну і має перевагу": Дуда закликав не сміятися з РФВідео

16:10

Календар магнітних бур: потрібно готуватися до небезпечних датВідео

16:00

Як надати волоссю блиск: секрет дзеркального сяйва, яке всіх здивуєВідео

15:46

У Німеччині підтвердили право України бити по об'єктах на території РФ

15:35

Чому ми неправильно кажемо "дякую": мовознавець Авраменко вказав на серйозну помилкуВідео

15:32

Дочка пропагандиста Соловйова відкрито виступає проти війни

15:18

Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради в шлюбі з Тонею МатвієнкоВідео

15:13

"Ситуація тривожна": Пєсков занив через ігнорування Заходом атаки на МосквуВідео

Реклама
15:13

Почнуть повномасштабний прорив: астролог назвав найкращий день на фронті в червніВідео

14:57

Час настав: як заморозити полуницю, щоб не злиплася в один комВідео

14:50

"Путін зіскочив з повідця": експерт назвав, хто стоїть за ПригожинимВідео

14:49

Його шукають всі за столом: дивовижний салат-закуска Білочка з СРСР - рецепт за 5 хвилинВідео

14:35

"Не була на балконі": рідні 32-річної киянки сказали, як вона загинула під час атакиФотоВідео

14:33

Пригожин не стане президентом: Путін сам вибере опонентів для виборів - ЯковенкоВідео

14:11

Пора "бомбити" хижака: яка риба найкраще клює в червніВідео

13:34

РФ роздеруть під час мафіозної війни після поразки в Україні – ЯковенкоВідео

13:25

Концерт "секретного агента" Ані Лорак скасували після вибухів у МосквіВідео

13:15

У Зеленського порівняли з "понтами" погрозу Путіна стосовно "дзеркальної відповіді"

12:58

Гороскоп на завтра 1 червня 2023: Овнам - тривога, Левам - труднощіВідео

12:39

"Я думала вона жартує": жінка хоче назвати дочку найжахливішим ім'ям у світі

12:22

Астролог назвав найнебезпечніший день червня 2023 із вибухами і землетрусамиВідео

12:20

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали 120 авто

12:00

Пригожин буде дерибанити Росію і почне рвати слабкого Путіна - Ігор ЯковенкоЕксклюзив

11:59

"Полуничний" місяць у червні: що означає супермісяць для вашого знака зодіакуВідео

11:53

У Мережі дізналися, про що Патрушев попередив Путіна після атаки дронів на МосквуВідео

11:50

Більшість не зможе впоратися із загадкою: потрібно знайти 15 котів на малюнку

11:48

"Потрібно мстити особисто Путіну": Данілов відповів на погрози КадироваВідео

11:46

ЗСУ готують потужний контрудар: РФ у паніці "затикає дірки" в обороні – експертВідео

Реклама
11:40

Назло хейтерам: Потап повернувся до Насті Каменських в Україну

11:24

Зеленський і Путін поїдуть на переговори до Туреччини найближчим часом - Hürriyet

11:10

У блогерки Воронової, яка знімала роботу ППО, проходять обшуки

10:58

ЗСУ перехопили ініціативу на фронті: у РФ немає успіхів за травень — розвідка Британії

10:57

Прем'єр Грузії оскандалився, назвавши "справжню причину" нападу РФ на УкраїнуВідео

10:49

У боях за Україну загинув батько трьох дітей з Тернопільщини

10:29

Гороскоп на червень 2023 року: що можна і не можна робити, щоб не порушити гармоніюВідео

10:25

Головоломка на перевірку IQ: потрібно знайти двох антилоп за 5 секунд

10:21

Без хімії і мук: як позбутися від пирію народним засобами

09:52

Війна перекидається на територію РФ, це єдиний спосіб її завершення – ПодолякВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти