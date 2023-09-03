Дворічний хлопчик більше не побачить тата: у боях під Кліщіївкою загинув молодий воїн

До лав Збройних сил України Олександр приєднався ще у 2015 році. Увесь цей час воїн мужньо захищав нашу країну.

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У боях під Кліщіївкою загинув молодий воїн / Колаж: Главред, фото: Facrbook Микола Бакшеєв

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 35-річний захисник Олександр Таран. Свій останній бій воїн прийняв під Кліщіївкою. Трагічну звістку повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв у Facebook.

"Головний сержант 1 механізованого взводу загинув 8 серпня у важких боях при захисті Батьківщини поблизу населеного пункту Кліщіївка, Бахмутського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.

За словами міського голови, Олександр народився в Первомайському і закінчив там школу. Він здобув вищу освіту на економічному факультеті університету імені Сковороди. Після закінчення університету працював у компанії "Екіпаж".

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У 2015 році Олександр приєднався до лав Збройних сил України та був учасником АТО. Вже під час повномасштабної війни, захищаючи Батьківщину від російських загарбників, захисник отримав поранення, яке було несумісне із життям.

У Олександра залишилась дружина Євгенія та син, якому всього 2 роки.

"Олександр Таран був щирою, чесною та доброю людиною, чудовим батьком для свого сина та люблячим чоловіком. Щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Спочивай з миром, герою!", - написав Бакшеєв.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді України повідомили про загибель на війні народного депутата IV скликання Сергія Слабенко. Екс-нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку. На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою.

Також повідомлялося, що у боях на Донбасі загинув командир протитанкового відділення. Олександр Рицький загинув при виконанні бойового завдання біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області.

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