До кінця року можна почати деокупацію: Романенко зробив 'цікавий' прогноз

Інноваційні засоби дуже важливі для ЗСУ, тому що кількісно боротися з великим ресурсом Російської Федерації дуже складно, каже Романенко.

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Романенко каже, що до кінця року можна почати деокупацію / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід"

Успіх українських захисників на найгарячіших ділянках фронту залежить від розв’язання двох основних питань: постачання сучасного озброєння, а також наявності необхідної кількості підготовленого особового складу. Про це розповів засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає FREEДОМ.

"Перше — постачання озброєння, техніки та боєприпасів від союзників і від наших підприємств оборонно-промислового комплексу. Важливо, наскільки швидкими будуть постачання, наскільки широким буде спектр озброєння, особливо з великою часткою сучасних засобів", - сказав він.

За його словами, інноваційні засоби дуже важливі, тому що кількісно боротися з великим ресурсом Російської Федерації дуже складно.

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"Вони нас переважають за основними видами озброєння і за особовим складом. Тому для нас вихід — в інноваційному озброєнні та високому рівні підготовки наших сил. Для цього треба призвати [військовослужбовців] і підготувати їх", — пояснив Романенко.

Він також додав, що завдяки розв’язанню цих питань можна вийти на терміни виконання поставлених завдань.

"Якщо за цими двома напрямками буде все вирішено, то до осені можна стабілізувати ситуацію, а до кінця року говорити про деокупаційні дії. Тоді й 2025 рік проглядається оптимістично. Я не кажу про закінчення війни, а кажу про припинення ведення бойових дій", — наголосив експерт.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, операція в Кринках Херсонської області, яка розпочалася в жовтні 2023-го, могла б стати ключовою в цій війні. Втім, наприкінці червня 2024-го ЗСУ відійшли з селища. Про це заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що Сили оборони України можуть вдарити по Кримському мосту для того, щоб знищити сакральний символ окупації Росією Криму, однак це не зможе змінити хід війни.

Крім того, 6 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки України здійснили операцію з висадки на Тендрівській косі, що в Херсонській області.

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