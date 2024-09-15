Чутки про перетин "червоних ліній" і "ядерку": МЗС закликає не слухати Путіна

Раніше аналітики залякували, що Росія, мовляв, може застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні далекобійні удари своєю зброєю.

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Путін вдався до чергового шантажу / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав Захід не прислуховуватися до погроз російського диктатора Володимира Путіна, виголошених у четвер, 12 вересня.

У своєму Twitter Сибіга підкреслив, що погрози Путіна уже не діють.

Міністр нагадав, що Путін погрожував "нечуваними наслідками" і під час повномасштабного вторгнення, і на тлі розширення НАТО Фінляндією та Швецією, і навіть на тлі передачі F-16. Однак нічого з того не здійснив.

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"Щоразу, коли Путін стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям. Путін погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити. Зняти обмеження. Зміцнити далекобійність, повітряний щит, економічну, енергетичну стійкість України", - прокоментував Сибіга.

Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Ядерні погрози Путіна - основне

Раніше не названі Reuters аналітики залякували, що Росія, мовляв, може застосувати ядерну зброю на своїй території в рамках навчальних випробувань у тому разі, якщо Захід зніме заборону для України на удари зброєю дальнього радіусу дії. Крім того, російські окупанти можуть завдати ударів по британських військових об'єктах поблизу РФ.

До цього глава Кремля Володимир Путін у відповідь "пригрозив" західному світу, мовляв, заходами у відповідь.

"Пряма участь Заходу в конфлікті змінює його суть, РФ буде змушена ухвалювати рішення, виходячи зі створюваних у такий спосіб загроз", - уточнив свою позицію Путін.

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