"Було багато проблем": експерт сказав, як змінить ситуацію на фронті допомога від США

Якщо будуть усунуті всі прорахунки, яких припустилися США, надаючи нам допомогу минулого року, то захисники України зможуть показати набагато кращий результат.

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Експерт сказав, як змінить ситуацію на фронті допомога від США/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада, Главред

Американська допомога дасть змогу українським військовим зупинити просування російських окупантів та урівноважити сили на фронті. Чи дасть вона нам ще більше можливостей залежатиме від планів ЗСУ і того, наскільки вчасно нам нададуть цю допомогу і в яких обсягах. Таку думку висловив експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтерв’ю Главреду.

"Вона (допомога від США – ред.) стане у нагоді, щоб зупинити просування росіян та урівноважити сили. Чи дасть вона нам щось більше, залежить від планів ЗСУ і того, наскільки американці та європейці будуть здатні забезпечити нас усім необхідним вчасно", – сказав експерт.

За його словами, проблема контрнаступу минулого року полягала в тому, що нам не все дали – не було повітряного компоненту. Крім цього, допомогу надавали не ритмічно, як це було потрібно, аби можна було застосовувати те, що отримали, одразу.

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"Також було багато інших проблем, таких як технічна несправність чи відсутність комплектуючих. Якщо ці прорахунки будуть усунені, то, звичайно, наші військові можуть показати набагато кращий результат, ніж у 2023 році. Адже питання не в здатності українців упоратися з цією технікою, а в її кількості, а також логістичних та технічних моментах. Росія за цей час наклепала і танків, і артилерії, і КАБів, якими зараз стирає Харків, тому ми маємо отримати технологічні відповіді на ці загрози", – зазначив Хара.

Він наголосив, що російські окупанти тиснуть там, де бачать для цього можливості. Їхнім пріоритетом є схід України.

"Зрозуміло, що їм хотілося б нових перемог і взяти ще якесь місто після Бахмута. Адже брати одне місто на рік – не дуже по-російськи і не личить "другій армії світу"", – сказав він.

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



Допомога Україні від США

Нагадаємо, Сенат США проголосував за виділення військової допомоги Україні. Законопроєкт було ухвалено переважною більшістю голосів сенаторів. Тепер його має підписати Джо Байден.

У CNN раніше повідомляли, що США вперше передадуть Україні ATACMS великої дальності. Вартість нового пакета військової допомоги буде становити 1 мільярд доларів.

Також у Reuters повідомляли, що США готують Україні пакет допомоги на 1 млрд дол. Планується, що це озброєння може бути негайно використане на полі бою.

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