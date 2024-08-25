Атака РФ по Україні: які області перебували під ударом – деталі роботи ППО

У ніч проти 25 серпня країна-агресорка Росія завдала удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Зокрема, атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Більшість ракет не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні.
Олещук також повідомив, що окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда – Крим.
"Вісім "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області", - підкреслив він.
Хто такий Микола Олещук
Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, очільник Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти в ніч проти 25 серпня завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву. Пролунали потужні вибухи та відомо про 7 постраждалих.
24 серпня російські окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумах.
Крім того, 23 серпня російські окупанти завдали удару по центральній частині Куп'янська-Вузлового. Внаслідок обстрілу є загиблі.
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