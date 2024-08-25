Атака РФ по Україні: які області перебували під ударом – деталі роботи ППО

Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей, а також безпілотники типу "Shahed" із мису Чауда – Крим.

https://glavred.net/ukraine/ataka-rf-po-ukraine-kakie-oblasti-nahodilis-pod-udarom-detali-raboty-pvo-10591364.html Посилання скопійоване

Які області України перебували під ударом РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

У ніч проти 25 серпня країна-агресорка Росія завдала удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Зокрема, атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Більшість ракет не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні.

Олещук також повідомив, що окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із мису Чауда – Крим.

відео дня

"Вісім "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області", - підкреслив він.

Як відпрацювала ППО / фото: Микола Олещук

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, очільник Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти в ніч проти 25 серпня завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву. Пролунали потужні вибухи та відомо про 7 постраждалих.

24 серпня російські окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумах.

Крім того, 23 серпня російські окупанти завдали удару по центральній частині Куп'янська-Вузлового. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред