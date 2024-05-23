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Не через мільйонні втрати у війні: Ейдман назвав умову масштабного бунту в Росії

Юрій Берендій
23 травня 2024, 11:34
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Росіяни можуть піднятись на масштабний бунт проти Кремлівської влади лише за умови її ослаблення, а не через значні втрати у війні в Україні, вказує Ейдман.
Не через мільйонні втрати у війні: Ейдман назвав умову масштабного бунту в Росії
Путін може покласти у війні проти України ще кілька мільйонів росіян / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, Facebook Ігоря Ейдмана

Громадяни Росії не протестуватимуть проти війни в Україні, навіть якщо внаслідок конфлікту загинуть ще 500 тисяч або кілька мільйонів росіян. Про це розповів соціолог, публіцист та автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю "Главреду", коментуючи ймовірність, що певна кількість втрат змусить росіян підняти бунт проти влади в Кремлі.

На його думку, основна маса росіян контролюється владою через пропаганду і насильство. І поки влада володіє цими інструментами, що б не відбувалося, ця маса буде підкорятись.

"Тому загине в Україні 500 тисяч людей чи мільйон, чи два, нічого не зміниться. Якби в демократичній країні з незалежною громадською думкою і з населенням, яке раціонально мислить (а не підконтрольне, як стадо, владі), загинула сотня людей, владу б знесли. Але Росія - це, на жаль, не той випадок", - зазначив він.

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Ейдан наголрсив, що не потрібно сподіватись на те, що росіяни прозріють через певну кількість жертв у війні проти України. За його словами, це можливо лише у випадку послаблення федерального центру, насильства, пропаганди і централізації, як це було під час путчу Пригожина.

"Тоді інструменти насильства були децентралізовані: тільки частина їх була в руках Кремля, а частина - в руках Пригожина. І ось тоді громадська думка почала розгойдуватися і йти в бік ледь не підтримки путчистів. Зараз такого немає. Зараз усе монополізовано, усе в руках Кремля", - резюмував Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Війна в Україні - що відомо про втрати РФ в війні проти України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська втратили майже 2 тисячі військових і 342 одиниці озброєння та військової техніки внаслідок активних наступальних дій на півночі Харківської області. Про це йдетсья у зведенні Генштабу ЗСУ за 20 травня

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що у травні війська Росії встановлять рекорд за власними втратами, які перевищать їх можливості компенсувати цей "розгром". За його словами, третій тиждень місяця вже має досить очевидні та ймовірні рекордні показники втрат ворожих сил.

Українські військові успішно знищили групу російських окупантів, які, як повідомлялося раніше, проникли у лікарню у Вовчанську. OSINT-спільнота DeepState опублікувала відео ударів.

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війна в Україні Ігор Эйдман
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