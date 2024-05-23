Не через мільйонні втрати у війні: Ейдман назвав умову масштабного бунту в Росії

Росіяни можуть піднятись на масштабний бунт проти Кремлівської влади лише за умови її ослаблення, а не через значні втрати у війні в Україні, вказує Ейдман.

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Путін може покласти у війні проти України ще кілька мільйонів росіян / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН, Facebook Ігоря Ейдмана

Громадяни Росії не протестуватимуть проти війни в Україні, навіть якщо внаслідок конфлікту загинуть ще 500 тисяч або кілька мільйонів росіян. Про це розповів соціолог, публіцист та автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю "Главреду", коментуючи ймовірність, що певна кількість втрат змусить росіян підняти бунт проти влади в Кремлі.

На його думку, основна маса росіян контролюється владою через пропаганду і насильство. І поки влада володіє цими інструментами, що б не відбувалося, ця маса буде підкорятись.

"Тому загине в Україні 500 тисяч людей чи мільйон, чи два, нічого не зміниться. Якби в демократичній країні з незалежною громадською думкою і з населенням, яке раціонально мислить (а не підконтрольне, як стадо, владі), загинула сотня людей, владу б знесли. Але Росія - це, на жаль, не той випадок", - зазначив він. відео дня

Ейдан наголрсив, що не потрібно сподіватись на те, що росіяни прозріють через певну кількість жертв у війні проти України. За його словами, це можливо лише у випадку послаблення федерального центру, насильства, пропаганди і централізації, як це було під час путчу Пригожина.

"Тоді інструменти насильства були децентралізовані: тільки частина їх була в руках Кремля, а частина - в руках Пригожина. І ось тоді громадська думка почала розгойдуватися і йти в бік ледь не підтримки путчистів. Зараз такого немає. Зараз усе монополізовано, усе в руках Кремля", - резюмував Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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