Армія РФ зараз набагато сильніша, ніж у 2022-му році: Жорін зробив різку заяву

Українці самі почали вводити себе в дивний стан, у мрії, замість того, щоб приземлитися до реальності, заявив Максим Жорін.

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На початку великої війни ворог був набагато слабшим, ніж сьогодні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти були значно слабшими, ніж є зараз. Українське суспільство недооцінює ворога. Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю LIGA.net.

"Поки ми сміялися над цим, поки ми розважалися, мріяли про те, що завтра, післязавтра, два тижні - і все закінчиться. Цю маячню поки слухали від деяких людей, а росіяни в цей час адаптувалися, готувалися, вони модернізувалися", - сказав військовий.

За його словами, до системної недооцінки ворога доклали руку, зокрема, українські журналісти.

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"Ми ж самі почали вводити себе в цей дивний стан, у мрії, замість того, щоб приземлитися до реальності," - заявив Жорін.

Військовий зауважив, що сучасна російська армія усе таки суттєво відрізняється від тієї, яка розпочинала повномасштабну війну.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Нагадаємо, Збройні сили України спростували чутки про вихід з села Кринки на лівобережжі Херсонської області. Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що ситуація в районі Кринок залишається стабільною.

Також війна в Україні переходить у критичну фазу. ЗСУ намагаються відвоювати втрачені території, а Росія не втрачає прагнення до нових територіальних завоювань, пише The Hill.

Як повідомляв Главред, окупанти, після невеликих успіхів на півночі Харківської області застрягли у вуличних боях за Вовчанськ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог перекидає резерви, щоб компенсувати значні втрати.

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