"2023 рік має стати вирішальним": РФ готує наступ у наступні кілька тижнів – британський генерал

Україна повинна втримати нову атаку російських окупантів і після цього почати контрнаступ, вважає Даннатт.

РФ готує наступ у наступні кілька тижнів, каже британський генерал Річард Даннатт/ Міноборони РФ, Вікіпедія

Країна-агресорка Росія може піти у відчайдушний наступ упродовж наступних кількох тижнів.

У РФ призвали на військову службу ще від 200 до 300 тисяч росіян. Російський диктатор Володимир Путін готовий кинути у їх бій фактично без достатньої підготовки та з малою кількістю обладнання. Про це заявив колишній начальник британського Генштабу генерал лорд Річард Даннатт, пише британська газета Daily Mail.

Україні потрібно витримати цю атаку і після її відбиття рушити у контрнаступ, вважає британський генерал.

"Ця велика, але погано організована армія буде кинута в атаку, яку Україна повинна витримати. Щойно російські рядові зрозуміють, що вони не перемагають, їхній моральний дух впаде ще нижче. У цей момент, який я очікую побачити ранньою весною, Зеленський (президент України Володимир Зеленський) має бути в змозі почати рішучий контрнаступ", – зазначає Даннатт.

Але для того, щоб завдати цього нокаутуючого удару, Україна повинна отримати від Заходу достатню кількість зброї, наголошує він.

Також він додав, що не варто сподіватися на врегулювання війни шляхом переговорів ні зараз, ні в майбутньому, адже для перемовин немає спільної точки. Рішення повинне бути ухвалене на полі бою.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що заяви російських окупантів про нібито "захоплення" Соледара в Донецькій області не відповідають дійсності. Ворог не контролює місто.

Нагадаємо, генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим. При цьому, на його думку, Україна може звільнити Крим до кінця серпня.

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