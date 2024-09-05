Вдарить +12, увірвуться дощі та грози: у яких областях буде штормовий вітер

Синоптики стверджуються, що в Україні триває перше "бабине літо".

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Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 6 вересня буде теплою. У багатьох областях будуть дощі з грозами та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та в Криму.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у п'ятницю в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до +29 градусів. Вночі температура повітря може знизитись до +12 градусів. Синоптик попереджає про те, що будуть сильні пориви вітру. В Україні продовжується "бабине літо".

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: ventusky

Погода 6 вересня

В Україні 6 вересня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються в Одеській області та в Криму. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південно-східних областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 6 вересня в Україні буде теплим, але дощовим. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+31 градуса. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+28 градусів.

Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: meteoprog

Погода 6 вересня у Києві

У Києві 6 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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