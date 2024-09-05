УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Вдарить +12, увірвуться дощі та грози: у яких областях буде штормовий вітер

Ангеліна Підвисоцька
5 вересня 2024, 19:50
950
Синоптики стверджуються, що в Україні триває перше "бабине літо".
погода
Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 6 вересня буде теплою. У багатьох областях будуть дощі з грозами та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та в Криму.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у п'ятницю в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до +29 градусів. Вночі температура повітря може знизитись до +12 градусів. Синоптик попереджає про те, що будуть сильні пориви вітру. В Україні продовжується "бабине літо".

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 6 сентября
Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: ventusky

Погода 6 вересня

В Україні 6 вересня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються в Одеській області та в Криму. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 5-10 м/с. У південно-східних областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 6 вересня в Україні буде теплим, але дощовим. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+31 градуса. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+28 градусів.

погода 6 сентября
Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: meteoprog

Погода 6 вересня у Києві

У Києві 6 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 6 сентября
Прогноз погоди в Україні 6 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

З'явились хороші новини: якими будуть графіки вимкнення світла 6 вересня

З'явились хороші новини: якими будуть графіки вимкнення світла 6 вересня

20:27 Україна
Путін досі вірить, що може перемогти Україну, але на нього чекають болісні зміни – FT

Путін досі вірить, що може перемогти Україну, але на нього чекають болісні зміни – FT

20:26 Україна
Удари по РФ: Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень

Удари по РФ: Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень

20:12 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання 6350

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

Вони дуже поспішають : офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ 2427

"Вони дуже поспішають": офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ

Вдарили морськими дронами: Братчук розповів нові деталі атаки на порт Новоросійська 2203

Вдарили морськими дронами: Братчук розповів нові деталі атаки на порт Новоросійська

Як позбутися мишей: названо найефективніші способи 2178

Як позбутися мишей: названо найефективніші способи

Останні новини

21:47

"Обробився": кум втікача Влада Ями розповів про його повернення в Україну

21:29

"Непрості моменти": зрадниця Ані Лорак занила через проблеми з донькою

21:13

На Закарпатті повідомили про смерть мобілізованого в ТЦК: реакція омбудсмена

20:50

Що найкраще приваблює гроші та успіх: який талісман обов'язково має бути вдома

20:27

З'явились хороші новини: якими будуть графіки вимкнення світла 6 вересня

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
20:26

Путін досі вірить, що може перемогти Україну, але на нього чекають болісні зміни – FT

20:22

ЗМІ розкрили головний нюанс ядерної "вундерваффе" Росії

20:12

Удари по РФ: Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень

19:50

Вдарить +12, увірвуться дощі та грози: у яких областях буде штормовий вітер

Реклама
19:30

Який годинник справжній: тільки найрозумніший розгадає загадку за 8 секунд

19:12

Серйозне посилення: Зеленський оцінив передачу Україні нової системи Patriot

19:10

Іран передає Росії балістичні ракети?Погляд

19:07

Потужний контрнаступ ЗСУ: з'явились дивовижні деталі про звільнення територій

19:02

790 "Шахедів" і 228 крилатих ракет: РФ у серпні завдала найпотужніших ударів по УкраїніВідео

18:54

У НАТО про перебіг Курської операції: Україна "багато" досягла

18:45

Чому нелогічно знижувати облікову ставку і яка причина занепаду бізнесу у прифронтових регіонах: економіст вказав на помилку НБУ

18:23

Буряк легко зберегти до весни: що покласти поруч із ним

18:19

Врятувати сина від рідкісної хвороби: батько придумав власні ліки

18:08

Рада підтримала призначення нових міністрів. Хто вони?

18:07

В Офісі генпрокурора прокоментували інформацію про "смерть Шуфрича"

Реклама
17:50

Непоправна втрата: на фронті загинув син відомого письменника

17:48

Як швидко розморозити рибу без мікрохвильової печі: кухар розкрив дієві методи

17:48

Будуть ідеальними не один рік: 3 найкращі способи, як і де краще зберігати сухофруктиВідео

17:35

Прийдуть біди та нещастя: що не можна мити 6 вересня - прикмети

17:26

Здогадаються не всі: чому не можна носити срібло і золото разом - неочевидні причиниВідео

17:16

Початок навчального року: експерт розказав, як повернути режим сну дитині

16:54

Україні подарували систему Patriot: президент Румунії оприлюднив закон

16:34

Колишнього чоловіка Шеннен Доерті заарештували у США

16:28

"Вони дуже поспішають": офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ

16:20

Під завалами ще є люди: в Полтаві зросла кількість загиблих і постраждалих від удару РФФото

16:16

Без РФ закінчити війну складно: Зеленський анонсував план майбутніх переговорів

16:07

Вірять у "мир" Путіна: Австрія запропонувала майданчик для переговорів України

16:06

Особлива донька путіністки Мілявської вигуляла бікіні

15:55

Як підготувати город до зими восени: що потрібно зробити у вересні

15:52

Рада призначила віцепрем'єрів: які напрямки очолять Кулеба і Стефанішина

15:47

Всім відомі кільця Сатурна зникнуть з планети вже за кілька місяців - що сталось

15:40

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

15:26

В уряді Британії хочуть терміново "розворушити" процес створення спецтрибуналу РФ

15:14

ЗСУ можуть піти на Льгов і Курчатов: прогноз розвитку операції в Курській області

15:13

Чудо на Покровському напрямку: офіцер розповів, що ЗСУ стабілізували фронт

Реклама
15:04

Одна з найочікуваніших прем’єр осені: на ТЕТ покажуть продовження серіалу "Волонтери 2"

14:46

Гілки сливи ломитимуться від плодів: що потрібно зробити до настання холодів

14:44

"Будь-яка територія РФ - не в безпеці": головне з інтервʼю Зеленського NBC News

14:40

Немає однієї відповіді: мережу охопили розбіжності через важке математичне запитання

14:23

Заміна для Кулеби: що відомо про нового главу українського МЗС Андрія Сибігу

14:05

Церковне свято 6 вересня: що заборонено робити на Михайлове чудо

14:02

Трагедія у Полтаві: страшна цінаВідеоблоги

13:57

Лише геній побачить кота у загадці за 5 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

13:46

Удар по інституту у Полтаві був прорахованим: ракета летіла всього 3 хвилини

13:32

За криваві російські рублі: відомий український гурт співпрацює з росіянами

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти