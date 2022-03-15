Увірветься спека: Україну чекає різке потепління

З середи 16 березня знову похолодає, особливо вдень.
Погода в Україні принесе Україні потепління до +12 градусів і антициклон.
За прогнозом синоптиків, така погода порадує не всі регіони.
Синоптик Наталка Діденко попередила, що 15 березня очікується підвищений атмосферний тиск.
"Виключення з опадами завтра - Луганщина, місцями Донеччина і Харківщина, де можливий невеликий сніг", - пише синоптик.
Вітер у вівторок буде або невеликий, або помірний, а ось у східних областях - поривчастий.
Погода в Україні
Найближча ніч очікується в Україні з морозом, -1... -5 градусів.
А ось вдень 15-го березня діапазон градусів по різних регіонах буде значним:
- найхолодніше - у східних, північно-східних областях України, 0...+ 4 градуси.
- найтепліше - на заході, + 7... + 12 градусів.
З середи 16 березня знову похолодає, особливо вдень. Однак з суботи, з 19-20 березня, знову потеплішає.
Погода в Києві
У Києві 15 березня очікується сонячним і теплим.
Вночі невеликий мінус, а ось вдень до + 6... +8 градусів.
читайте такожПрикмети на 15 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду
Читайте також:
- Прогноз на березень-2022 від астролога Влада Росса: чого чекати на початку весни
- У повітрі пахне весною і назріваючим колапсом наступу окупантів
- Гороскоп для України: астролог розповів, коли закінчиться війна і що чекає країну від нападу РФ