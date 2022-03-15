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Увірветься спека: Україну чекає різке потепління

15 березня 2022, 00:24

З середи 16 березня знову похолодає, особливо вдень.

Весна
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні принесе Україні потепління до +12 градусів і антициклон.

За прогнозом синоптиків, така погода порадує не всі регіони.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що 15 березня очікується підвищений атмосферний тиск.

"Виключення з опадами завтра - Луганщина, місцями Донеччина і Харківщина, де можливий невеликий сніг", - пише синоптик.

Вітер у вівторок буде або невеликий, або помірний, а ось у східних областях - поривчастий.

Погода в Україні

Найближча ніч очікується в Україні з морозом, -1... -5 градусів.

А ось вдень 15-го березня діапазон градусів по різних регіонах буде значним:

  • найхолодніше - у східних, північно-східних областях України, 0...+ 4 градуси.
  • найтепліше - на заході, + 7... + 12 градусів.

З середи 16 березня знову похолодає, особливо вдень. Однак з суботи, з 19-20 березня, знову потеплішає.

Погода в Києві

У Києві 15 березня очікується сонячним і теплим.

Вночі невеликий мінус, а ось вдень до + 6... +8 градусів.

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