Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших. Температура повітря опуститься до -2 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 17 березня

Де температура повітря опуститься до -8 градусів

Де очікуються дощі та сніг

Погода в Україні 17 березня буде сніжною, дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 17 березня на заході та півночі буде мокрий сніг. Температура повітря вночі може впасти до -3...-8 градусів. Також очікується сильний вітер. Потепління почне повертатися в Україну вже з 22-23 березня.

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Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: ventusky

Погода 17 березня

В Україні 17 березня буде хмарно з проясненнями. У південних та східних областях очікуються дощі. На території західних, північних, Вінницькій та Черкаській областей буде мокрий сніг. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 17 березня в Україні буде місцями дуже холодною. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +7...+17 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: meteoprog

Погода 17 березня у Києві

У Києві 17 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня прогнозувала, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко писала, що слід не забувати, що на календарі - березень, і тепло в Україні тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами.

Главред із посиланням на синоптика Володимира Деркача повідомляв, що в перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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