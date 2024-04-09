Україну накриють грози і впаде температура: стала відома дата похолодання

Погода в Україні стане холоднішою у найближчі дні. Похолодання накриє нашу державу уже з 11 квітня.
Упродовж трьох днів – 11, 12 і 13 квітня – температура повітря у частині областей триматиметься на рівні від +15 до +19 градусів. Таким прогнозом погоди на найближчі дні поділилася синоптик Наталія Діденко.
"11, 12 та 13 квітня в західних та північних областях, а також на Вінниччині температура повітря дещо знизиться, вдень передбачається +15…+19 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей втримається тепліша погода", – розповіла Діденко.
Також синоптик попередила, що у суботу, 13 березня, очікується дощ, подекуди з грозами.
"Найближчі періодичні дощі, місцями з грозами, очікуються в суботу (повсюди, окрім південної частини)", – зазначила вона.
Погода в Україні 10 квітня
У середу, 10 квітня, в Україні температура повітря впродовж дня становитиме від +21 до +25 градусів.
У Києві в середу буде сонячно та тепло, температура триматиметься на рівні +23…+25 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що шторм сильно затягується – в Україні вирує потужна магнітна буря. Потужність магнітної бурі підвищилася до майже 7-ми балів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що березень став найспекотнішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря у березні 2024 року становила 14,14 градусів.
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