Буде мороз -17 і до півметра снігу: синоптик назвав дати скаженої погоди в Україні

Погода в Україні стане ще холоднішою найближчими днями. У більшості областей будуть дуже сильні снігопади – подекуди намете до півметра снігу. При цьому майже всюди, крім деяких областей, вдарять морози від -15 до -17 градусів.
Таким прогнозом погоди поділився народний синоптик Станіслав Щедрін. Він зазначив, що варто бути готовими до хуртовин, снігових заметів на дорогах і налипання мокрого снігу.
"Подекуди намете до півметра снігу. Найближчими днями у більшість областей України прийде справжня зимова погода, очікуються дуже сильні снігопади, сильні хуртовини, налипання мокрого снігу, снігові замети на дорогах, а у південно-східних областях пройдуть сильні дощі з переходом у мокрий сніг", – прогнозує синоптик.
Він також зазначив, що з 28-30 листопада в Україну прийдуть холодні повітряні маси, внаслідок чого по всій території нашої держави, за винятком південних областей, вдарять тріскучі морози до -15…-17 градусів.
Погода в Україні
Нагадаємо, українців попередили про серйозну негоду у найближчі дні. У пресслужбі ДСНС попередили про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів. 26 й 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській області та Одеській областях.
Також раніше синоптик назвала дату потужного циклону, коли налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ. За словами Наталії Діденко, погода в Україні стане ще складнішою у два дні кінця місяця – 26 і 27 листопада. У ці дні в нашу державу прийде циклон, погода різко погіршиться і здивує неприємними метеорологічними явищами.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що в Україну на два дні прийде потепління. Синоптик Наталія Діденко розповіла, що потепління буде у п’ятницю і суботу, 24 і 25 листопада. Температура повітря ненадовго підніметься.
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