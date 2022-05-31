Заворотнюк вперше показала себе в обіймах коханого

Анна Заворотнюк показала бойфренда / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель і блогерка Анна Заворотнюк, старша донька акторки Анастасії Заворотнюк, має суворе правило - ніколи не говорити про своє особисте життя.

Нещодавно вона все ж порушила свої принципи: втомившись відповідати на численні запитання шанувальників про її бойфренда, вона вперше показала свого обранця на романтичному знімку.

Благовірний Заворотнюк-молодшої на фото тримає дівчину на руках. Разом вони позують в полі, на тлі грозового неба.

"Той, хто завжди залишається за кадром. Коханий! А яка у вас думка з цього приводу, чи потрібно ділитися своїм особистим життям в соц. мережах? Або щастя любить тишу?" - підписала знімок модель.

Шанувальники дівчини практично одноголосно порадили берегти своє щастя від сторонніх очей, так як її популярність передбачає безліч недоброзичливців.

Анна Заворотнюк показала бойфренда / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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