Заворотнюк вперше показала себе в обіймах коханого

Анна "засвітила" бойфренда на романтичному знімку, але інтрига триває.
Модель і блогерка Анна Заворотнюк, старша донька акторки Анастасії Заворотнюк, має суворе правило - ніколи не говорити про своє особисте життя.
Нещодавно вона все ж порушила свої принципи: втомившись відповідати на численні запитання шанувальників про її бойфренда, вона вперше показала свого обранця на романтичному знімку.
Благовірний Заворотнюк-молодшої на фото тримає дівчину на руках. Разом вони позують в полі, на тлі грозового неба.
"Той, хто завжди залишається за кадром. Коханий! А яка у вас думка з цього приводу, чи потрібно ділитися своїм особистим життям в соц. мережах? Або щастя любить тишу?" - підписала знімок модель.
Шанувальники дівчини практично одноголосно порадили берегти своє щастя від сторонніх очей, так як її популярність передбачає безліч недоброзичливців.
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