"Нібито повинні її слухати": Серга пояснив, чому у Лободи проблеми з публікою

Відомий музикант і боєць ЗСУ Коля Серга вирішив в іронічному тоні видати спеціальне повчання для Світлани Лободи.

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Коля Серга видав в ефір повчання для Світлани Лободи / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Український співак і комік Коля Серга, який зараз служить в ЗСУ, вирішив прокоментувати недавні скандали, які пов'язані з попспівачкою Світланою Лободою. Таке відеозвернення музикант записав на своїй сторінці в Instagram.

"Якби Лобода вийшла і сказала:" Я розумію, що всі ці роки бачила тільки себе і звертала увагу тільки на себе, на свою кар'єру і орієнтувалася тільки на тих, хто захоплювався мною. Зараз я розумію, що помилялася". Зараз Лобода не працює з Росією, але і не чує людей. Вважає, що її повинні слухати, бо є хіти, професійно співає. Оплески, посмішки, фотографії з артистом — прояв довіри, яку потрібно заслужити. Для цього необхідно побачити і почути людей, дізнатися, чого вони потребують, чого хочуть, інакше буде опір ще більше. Нібито люди повинні її слухати. А якщо в руках плакат Харків без Лободи — це проплачений плакат", — сказав Серга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода, яка з початку війни стала на бік України і виїхала з Росії, де жила і працювала останнім часом, дала велике інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, в якому визнала свої помилки перед Україною.

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Як раніше повідомляв Главред, співачка Світлана Лобода братиме участь у відбудові міста Ірпінь, який розгромили російські окупанти.

Крім того, нещодавно Лобода перервала свій гастрольний тур в Європі і приїхала в Херсон. Вона поділилася коротким відео на тлі знаменитої арки з назвою міста, і заспівала під гітару пісню покійного Кузьми Скрябіна.

Пізніше Лобода виступала в Харкові. На імпровізований концерт прийшла 16-річна Дарина Вдовенко з плакатом "Харків без Лободи". Співачка підійшла до дівчини, почала дорікати їй в тому, що це проплачена акція, наговорила багато експресивних фраз і навіть намагалася ч*окнути підлітка в щоку.

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