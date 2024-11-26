Ведучий "Поля чудес" психанув і вибіг під час шоу

Пенсіонер-ведучий Якубович втік зі зйомок гумористичного шоу.

https://glavred.net/stars/vedushchiy-polya-chudes-psihanul-i-vybezhal-vo-vremya-shou-10617704.html Посилання скопійоване

Якубович втік зі зйомок / Колаж Главред, фото Instagram/yakubovitch

Російський телеведучий Леонід Якубович, який прославився завдяки шоу "Поле чудес", що почало виходити ще в 90-х, несподівано збожеволів і покинув майданчик шоу.

Як пишуть пропагандистський телеграм-канал "Звездная пыль", Леонід Якубович побував на гумористичній програмі "Что было дальше?", але недовго.

Виявилося, що почуття гумору "вмикається" у ведучого лише коли "крутять барабан". Зокрема, йому не сподобалося, що коміки його перебивали, і він психанув і пішов зі зйомок.

відео дня

За ним побігли люди, але не змогли повернути ведучого.

Якубович утік зі зйомок:

Якубович утік зі зйомок / Скриншот

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, як раніше писав Главред, ведучий Леонід Якубович розповів про те, що всю їжу, яку приносять йому в подарунок учасники Поле чудес, з'їдають на місці глядачі в студії.

Раніше також Леонід Якубович оскандалився в ефірі шоу "Поле чудес". Росіяни незадоволені поведінкою телеведучого. Справа дійшла до того, що Поле чудес можуть закрити за численними скаргами.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Леонід Якубович Леонід Якубович - радянський і російський телеведучий, актор театру, кіно і телебачення, сценарист, телепродюсер, прозаїк; народний артист терористичної Росії. Прославився завдяки проєкту "Поле Чудес".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред