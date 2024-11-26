Ведучий "Поля чудес" психанув і вибіг під час шоу

Російський телеведучий Леонід Якубович, який прославився завдяки шоу "Поле чудес", що почало виходити ще в 90-х, несподівано збожеволів і покинув майданчик шоу.
Як пишуть пропагандистський телеграм-канал "Звездная пыль", Леонід Якубович побував на гумористичній програмі "Что было дальше?", але недовго.
Виявилося, що почуття гумору "вмикається" у ведучого лише коли "крутять барабан". Зокрема, йому не сподобалося, що коміки його перебивали, і він психанув і пішов зі зйомок.
За ним побігли люди, але не змогли повернути ведучого.
Якубович утік зі зйомок:
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Нагадаємо, як раніше писав Главред, ведучий Леонід Якубович розповів про те, що всю їжу, яку приносять йому в подарунок учасники Поле чудес, з'їдають на місці глядачі в студії.
Раніше також Леонід Якубович оскандалився в ефірі шоу "Поле чудес". Росіяни незадоволені поведінкою телеведучого. Справа дійшла до того, що Поле чудес можуть закрити за численними скаргами.
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Хто такий Леонід Якубович
Леонід Якубович - радянський і російський телеведучий, актор театру, кіно і телебачення, сценарист, телепродюсер, прозаїк; народний артист терористичної Росії. Прославився завдяки проєкту "Поле Чудес".
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