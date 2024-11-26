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Ведучий "Поля чудес" психанув і вибіг під час шоу

Олена Кюпелі
26 листопада 2024, 23:11
474
Пенсіонер-ведучий Якубович втік зі зйомок гумористичного шоу.
Якубович втік зі знімального майданчика
Якубович втік зі зйомок / Колаж Главред, фото Instagram/yakubovitch

Російський телеведучий Леонід Якубович, який прославився завдяки шоу "Поле чудес", що почало виходити ще в 90-х, несподівано збожеволів і покинув майданчик шоу.

Як пишуть пропагандистський телеграм-канал "Звездная пыль", Леонід Якубович побував на гумористичній програмі "Что было дальше?", але недовго.

Виявилося, що почуття гумору "вмикається" у ведучого лише коли "крутять барабан". Зокрема, йому не сподобалося, що коміки його перебивали, і він психанув і пішов зі зйомок.

відео дня

За ним побігли люди, але не змогли повернути ведучого.

Якубович утік зі зйомок:

Якубович втік зі знімального майданчика
Якубович утік зі зйомок / Скриншот

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Нагадаємо, як раніше писав Главред, ведучий Леонід Якубович розповів про те, що всю їжу, яку приносять йому в подарунок учасники Поле чудес, з'їдають на місці глядачі в студії.

Раніше також Леонід Якубович оскандалився в ефірі шоу "Поле чудес". Росіяни незадоволені поведінкою телеведучого. Справа дійшла до того, що Поле чудес можуть закрити за численними скаргами.

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Хто такий Леонід Якубович

Леонід Якубович - радянський і російський телеведучий, актор театру, кіно і телебачення, сценарист, телепродюсер, прозаїк; народний артист терористичної Росії. Прославився завдяки проєкту "Поле Чудес".

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