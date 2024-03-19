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У школах Росії вивчатимуть пісні Газманова і Любе

Олена Кюпелі
19 березня 2024, 22:10
Тепер замість "Калинки", російські школярі будуть горланити "Прорвемся, опера!".
У школах Росії вивчатимуть пісні Газманова і Любе
"Гідні" музиканти "гідної" країни / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Газета.ру

У терористичній Росії, в рамках "патріотичного" виховання, у школах пропонують вивчати пропагандистські пісні пропутінських артистів.

За інформацією одного з провладних російських телеграм-каналів "Не Малахов", Держдума РФ пропонує на шкільних уроках музики вивчати пісні гурту "Любэ", Олега Газманова і молодого, але вже дуже патріотичного співака SHAMAN.

"Народні обранці вважають, що патріотичні пісні прищеплять дітям почуття любові до Батьківщини і гордості за країну. У Мінпросвіти вже заявили, що готові змінити програму з предмета "Музика", - пишуть пропагандисти.

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Канал також жартує, що тепер для виконання подібного репертуару в школах Росії, доведеться носити "спецодяг". "А тепер доведеться купувати шкіряні лосини з мікрофоном, білу перуку і шашку. Все це зі змінкою в пакеті тягати. Та ще мабуть і сальто розучувати. Для передачі сценічного лука", - усвідомлюють усю комічність ситуації пропагандисти.

Хто такий Shaman

Ярослав Дронов, більш відомий як Shamаn - російський виконавець, композитор і автор пісень. У 2013 році Дронов виступав на шоу "Фактор А", а 2014 року - на російській версії шоу "Голос". У 2020 році Дронов взяв сценічний псевдонім Shaman і є постійним учасником пропагандистських концертів, а також активно підтримує війну в Україні.

Сам воювати не йде, оскільки, за його словами, його не пускає дружина. Прославився завдяки війні в Україні, а також виконанню хіта "Я русский".

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У школах Росії вивчатимуть пісні Газманова і Любе

У школах Росії вивчатимуть пісні Газманова і Любе

Зазначимо, раніше співак і учасник політично-пісенних вакханалій на Красній Площі терористичної Москви Олег Газманов, який активно підтримує політику вбивці-Путіна, засвітився на відпочинку. Але не в російській Анапі, а в Дубаї.

Нагадаємо, 7 січня2023 року Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти відомих артистів РФ - зокрема Кіркорова і Михалкова.

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Олег Газманов новини шоу бізнесу
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