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Помер разом зі своїм другом: у США виявили тіло зірки серіалу "Альф"

Анна Підгорна
11 липня 2024, 15:11
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Бенджі Грегорі було всього 46, і він жив своє найкраще життя всупереч проблемам зі здоров'ям.
Бенджі Ґрегорі помер.
Помер Бенджі Грегорі - хлопчик-актор із серіалу Альф / колаж: Главред, фото: Скриншот, pexels.com

Американська дитина-актор Бенджі Грегорі (Бенджамін Грегорі Гертцберг) помер у віці 46 років. Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на слова його сестри Реббекки.

Трагедія сталася ще 13 червня, проте широкого розголосу набула лише зараз. Тіло Бенджі без ознак життя було виявлено в його автомобілі на паркінгу одного з банків міста Пеорія, штат Арізона. Разом із ним помер його пес Генс, який був його твариною емоційної підтримки.

Причини смерті Бенджі Грегорі ще з'ясовуються. Близькі припускають, що до нещастя могли призвести кілька чинників: актор мав біполярний розлад, депресію та безсоння. У ті дні в Пеорі стояла сильна спека, актора в розпеченій машині міг зморити сон і його серце просто не витримало.

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Бенджі Грегорі зіграв Брайана Таннера в популярному сімейному ситкомі кінця 80-их "Альф". У 1993 році, у віці 15 років, актор закінчив кінокар'єру. Він вивчав графічне мистецтво в Академії мистецтв у Сан-Франциско, потім вступив на службу др ВМС США 2003 року. Два роки потому його з почестями звільнили зі служби за станом здоров'я.

Бенджі Ґрегорі
Як виглядав Бенджі Грегорі в дорослому віці / instagram.com/benji_gregory

Що таке "Альф"?

Альф - американський комедійний телесеріал про інопланетянина Альфа, який живе в американській сім'ї Таннерів після знищення його рідної планети Мелмак. Було знято чотири сезони (загалом 102 серії) в період з 1986 по 1990 роки. Був показаний у 80 країнах світу.

Останні зіркові новини:

Раніше український публіцист і громадський діяч Віталій Капранов назвав винного у смерті свого брата-близнюка Дмитра, який помер у квітні у віці 56 років.

Також стало відомо, що британський мільйонер Девід Томас Бліт застрелив свою дружину, популярну співачку Вікторію Віру Бліт, на віллі в Туреччині. Трагедія сталася на ґрунті ревнощів.

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