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Помер Тото Кутуньо: 4 цікаві факти про життя італійської легенди

Олена Кюпелі
22 серпня 2023, 23:10 оновлено 22 серпня, 23:13
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Артист Тото Кутуньо прожив все життя разом з дружиною Карлою, а також мав позашлюбного сина Ніко.
Тото Кутуньо був одружений один раз
Тото Кутуньо був одружений один раз / Колаж Главред, фото Fanpage.it, Instagram / totocutugnoofficial

У вівторок, 22 серпня, в Італії помер італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо. Артист помер у Мілані в лікарні Святого Рафаеля.

Тото Кутуньо став всесвітньо відомим у другій половині сімдесятих років завдяки пісням L'italiano, Solo noi і Serenata. За своє життя випустив 19 музичних альбомів, двічі вигравав музичний конкурс в Сан-Ремо, і став переможцем Євробачення в 1990 році.

Однак є й такі факти про життя легендарного виконавця, про які мало чула і знає широка громадськість.

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Факт 1

Виявляється, велика популярність до італійського музиканта прийшла завдяки відомому французькому Виконавцю Джо Дассену.

За даними Вікіпедії, на початку 1975 року Кутуньо почав виступати з групою "Albatros" і написав разом з поетом Віто Паллавічіні пісні Oasis, Uomo dove vai, Africa. Того ж року художній керівник популярного французького співака Джо Дассена Жак Пле помітив тандем Кутуньо-Паллавічіні.

Постійні автори текстів Дассена Клод Лемель і П'єр Деланое написали на Мелодії Тото Кутуньо Французькі Тексти. Так з'явилися знамениті "Et si tu n'existais pas", "Salut" і французький поп-хіт літа 1975 року "L'été indien".

Факт 2

У 1990 році Тото Кутуньо виграв Євробачення, де виступив з піснею "Insieme: 1992", що оповідає про єдність Європи. Незважаючи на те, що в пісню були внесені зміни, Кутуньо підучив право виступити на конкурсі і здобув перемогу.

Ведучими конкурсу "Євробачення-1991", що проходив у Римі, були два єдиних представника Італії, які вигравали конкурс "Євробачення", — Тото Кутуньо і Джильола Чінкветті, переможниця конкурсу 1964 року.

Карла і Тото Кутуньо
Карла і Тото Кутуньо / Фото Corriere della sera

Факт 3

Тото Кутуньо надихався жінками. По всьому світу у італійського мачо було безліч прихильниць, але любив він, як сам говорив, тільки свою дружину - Карлу Кутуньо. Зі своєю єдиною дружиною він познайомився на концерті і завжди мріяв про велику сім'ю і дітей. Однак після аборту через загрозу життю Карла не могла подарувати співакові дитину. Проте син у Кутуньо з'явився - Ніко йому народила Стюардеса. Подейкували, що Карла важко переживала інтрижку чоловіка, але все ж змогла пробачити Тото і прийняти його сина.

Позашлюбний син Тото Кутуньо Ніко
Позашлюбний син Тото Кутуньо Ніко / Instagram / totocutugnoofficial

Факт 4

На очах у Тото Кутуньо померла його 7-річна сестричка Анна. Як написало видання Corriere della Sera, його сестра задихнулася під час їжі ньоккі.

"Я бачив, як моя сестра Анна, старша, померла на моїх очах, задихнувшись. Їй було 7 років, мені 5. Через кілька місяців народився мій брат Роберто, якого я дуже люблю, який захворів на менінгіт і з тих пір, як наказав лікар, вів неспокійне життя.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер у Мілані в лікарні Святого Рафаеля.

Також стало відомо про трагедію в житті Сандри Буллок - голлівудська актриса втратила любов свого життя. Через рідкісну невиліковну хворобу помер фотограф Брайан Рендалл.

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