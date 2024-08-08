Помер популярний дитячий письменник

Джеремі блискуче вмів розмовляти з дітьми, змушувати їх сміятися.

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Помер Джеремі Стронг / Колаж Главред, фото Yakaboo

Дитячий письменник Джеремі Стронг помер у віці 74 років.

За даними The Book Seller, Стронг народився 1949 року на південному сході Лондона і вивчав англійську мову в Йоркському університеті, після чого став учителем і директором школи. У 1991 році він став штатним письменником, написавши понад 100 книжок для дітей, орієнтованих на середній клас, які опублікували видавництва Puffin і Scholastic.

"Його книжки були чарівною сумішшю анархічної енергії, розумної гри слів і веселих персонажів, яка могла спокусити навіть найвпертішого читача", - каже редакційний директор Хорслен.

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Хорслен додав: "На своїх багатотисячних публічних заходах Джеремі блискуче вмів розмовляти з дітьми, змушувати їх сміятися, оживляти свої історії. Наодинці він був розумний, вдумливий, незмінно ввічливий і, перш за все, добрий. Треба віддати належне тим, хто підтримував його книжки - вчителям, бібліотекарям і книготорговцям - він часто нехтував своїм видатним талантом, але мільйони продажів говорять самі за себе".

За даними Nielsen BookScan, книги Стронга було продано 1,6 мільйона примірників на суму 6,3 мільйона фунтів стерлінгів. Його бестселери включали "Собаку, що біжить на сто миль на годину", "Моїй сестрі засунули ложку в ніс", "Вікінг у школі", "Знамените дно мого брата" і "Пірати в будинку на острові скарбів".

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