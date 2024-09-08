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Помер автор "My Heart Will Go On" з кінофільму "Титанік"

Анна Підгорна
8 вересня 2024, 14:36
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Талант Вілла Дженнінгса змушував битися частіше серця шанувальників по всьому світу.
Помер Вілл Дженнінгс
Помер Вілл Дженнінгс - автор заголовної пісні з Титаніка / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

У віці 80 років помер Вілл Дженнінгс - поет-пісняр, якому зобов'язані своїм існуванням десятки світових хітів. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Смерть виданню підтвердила доглядальниця поета Марта Шеррод. Вона зазначила, що Дженнінгс мав проблеми зі здоров'ям, через які він потребував особливого догляду, однак причини смерті розкривати не стала.

Вілл Дженнінгс помер у своєму будинку в місті Тайлер, Техас. У нього залишилися дружина Керолін і дві сестри.

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Дженнігс був культовою фігурою в музичній галузі. Свого часу він писав тексти для Вітні Г'юстон, Еріка Клептона, Бі Бі Кінга, Мераї Кері, Джиммі Баффетта, Баррі Манілоу, Роя Орбісона тощо. Але головним треком його життя все ж стала пісня "My Heart Will Go On" - заголовна тема для фільму "Титанік" у виконанні Селін Діон. За цей трек поет-пісняр отримав "Оскар", "Золотий глобус" і "Греммі".

Загалом на рахунку Вілла Дженнінгса три "Греммі", два "Оскари" і три "Золоті глобуси".

Про фільм "Титанік"

Титанік - американська епічна романтична драма і фільм-катастрофа 1997 року режисера Джеймса Кемерона, в якому показано загибель легендарного лайнера "Титанік". Герої фільму, будучи представниками різних соціальних верств, закохалися один в одного на борту лайнера, що здійснював свій перший і останній рейс через Атлантичний океан 1912 року.

У 1998 році "Титанік" був висунутий на здобуття кінопремії "Оскар" у 14 номінаціях, і отримав 11 з них, включно з нагородою "Найкращий фільм" 1997 року. Картина стала рекордсменом за кількістю отриманих нагород "Оскар" поряд із такими фільмами, як "Бен-Гур" (1959) і "Володар перснів: Повернення короля" (2003), повідомляє Вікіпедія.

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Також стало відомо, що британський мільйонер Девід Томас Бліт застрелив свою дружину, популярну співачку Вікторію Віру Бліт, на віллі в Туреччині. Трагедія сталася на ґрунті ревнощів.

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