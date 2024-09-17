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Зламана шия, вибух піротехніки: названо найбільш "вбивчі" концерти в історії

Олена Кюпелі
17 вересня 2024, 13:43
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Не завжди концерти можуть стати місцем, де можна насолодитися кожним моментом.
На концертах Аріани Гранде і Тревіса Скотта сталися трагедії
На концертах Аріани Гранде і Тревіса Скотта трапилися трагедії / Колаж Главред, фото Instagram/arianagrande, travisscott

Концерти можуть бути чудовим місцем, де гурти та артисти демонструють свій талант тисячам людей.

Але, як пише Daily Star, атмосфера концерту може швидко перетворитися на щось смертельно небезпечне.

У суботу (10 серпня) поп-зірка Сабріна Карпентер була змушена тікати зі сцени під час виступу перед тисячами шанувальників на фестивалі Outlands у Сан-Франциско. Співачка виступала перед величезним натовпом у парку Golden Gate, коли в неї влучила піротехніка, що різко перервало виступ.

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Паніка і смерть

Під час фестивалю Astroworld у листопаді 2021 року сталася фатальна тиснява перед виступом репера й організатора заходу Тревіса Скотта.

На фестивалі були присутні понад 50 000 осіб, а виступ Скотта було оголошено однією з головних подій. Тревіс запізнився на майданчик приблизно на 15 хвилин 5 листопада, і його поява викликала хвилю напливу на сцену, що призвело до тисняви в натовпі.

У результаті концерт було скасовано, оскільки екстрені служби поспішили надати допомогу постраждалим.

Після виступу було підтверджено, що в тисняві загинуло 10 осіб. Тревіс, який не чув закликів зупинити концерт під час свого виступу, дізнався про інцидент тільки після концерту і вибачився перед усіма, хто був присутній на концерті, зокрема перед сім'ями загиблих.

Тревіс Скотт дізнався про інцидент потім
Тревіс Скотт дізнався про інцидент потім / Фото Instagram/travisscott

Терористичні Атаки

У той час як французька столиця Париж насолоджувалася красою Олімпійських ігор протягом останніх кількох тижнів, святкування відбулося через дев'ять років після жахливої серії атак, що сталися в місті.

У 2015 році в рамках хвилі атак ісламістські терористи відкрили вогонь по театру Bataclan.

Місце проведення, розташоване в самому серці Парижа, було заповнене фанатами, які прийшли на концерт Eagles of Death Metal, - як повідомляється, там були присутні 1500 фанатів. Однак, коли почалися атаки, терористи змогли пробратися в театр і відкрити безладний вогонь.

Загалом у театрі загинуло 90 осіб, причому відповідальність взяла на себе Ісламська держава, заявивши, що театр підтримував єврейські організації. Однак це були не єдині атаки в місті тієї ночі, оскільки терористи-смертники також намагалися проникнути на Стад де Франс, і вибухи було чути під час футбольного матчу.

Фатальне непорозуміння

1979 року англійський рок-гурт The Who перебував у розпалі світового турне, розпродаючи стадіони, куди б вони не пішли. Їхньою наступною зупинкою був Riverfont Coliseum у Цинциннаті, штат Огайо, і це був аншлаговий концерт, на який було продано близько 18 348 квитків.

Через дезінформацію з місцевої радіостанції фанати почали прибувати на місце проведення на кілька годин раніше, ніж очікувалося раніше. Це означало, що були відчинені тільки одні двері на арену, внаслідок чого виникло припущення, що це були єдині двері, через які можна було пройти.

Почувши музику на стадіоні, почалася тиснява, внаслідок якої загинули 11 осіб, а 26 отримали серйозні травми. Концерт відбувся, всупереч порадам місцевих пожежних служб, і групі не повідомили про інциденти, поки шоу не закінчилося.

Концерт Аріани Гранде в Манчестері

Місто Манчестер вразив напад, скоєний радикальним терористом у 2017 році на концерті Аріани Гранде. Співачка щойно закінчила свій виступ, коли Салман Абеді підірвав бомбу у фойє Manchester Arena.

Унаслідок нападу загинуло загалом 22 людини, наймолодшій з яких було лише вісім років. Це був перший великий теракт у Великій Британії після вибухів 7 липня в Лондоні 2005 року.

Однак місто відмовилося піддаватися нападу і провело благодійний концерт у пам'ять про загиблих. Сама Аріана Гранде відвідала концерт і зібрала загалом 17 мільйонів фунтів стерлінгів для жертв тих, хто постраждав від вибуху.

Пізніше Аріана Гранде зібрала 17 мільйонів фунтів стерлінгів
Пізніше Аріана Гранде зібрала 17 млн фунтів / Instagram/arianagrande

Безглузді події

У 2022 році серію концертів гонконзького бой-бенду Mirror скасували після того, як зі сцени впав гігантський світлодіодний екран, унаслідок чого одній людині зламали шию. Нещасний випадок стався під час виступу гурту, коли над сценою висіли світлодіодні екрани.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) визвірився на жінку, яка була у нього ж на концерті. Ситуація трапилася в Дніпрі. Просто посеред шоу співак призупинив власний концерт, почувши у свій бік образливі викрикування із залу.

Раніше також американська суперпопулярна поп-зірка Тейлор Свіфт підтримала кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс на пост президента у вівторок ввечері після напружених дебатів із колишнім президентом Дональдом Трампом.

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