Санта Дімопулос назвала зрадницю Ані Лорак порожнім місцем: 'Про порожнечу краще не думати'

Світська левиця висловилася про артистку-запроданку та їй подібних.

Санта Дімопулос вважає Ані Лорак порожнім місцем / instagram.com/santadimopulos, instagram.com/anilorak

Співачка, блогерка і медіадива Санта Дімопулос вважає тих, хто не має власних переконань, і несе своїми словами та творчістю лише білий шум - порожнім місцем у своєму житті та житті суспільства, а значить - негідними згадки.

Такої ж думки вона і про співачку Ані Лорак, яка ігнорує факт війни в Україні, і продовжує сидіти в країні-агресорі заради грошей і примарної слави.

Від Куєк відвернулися і шанувальники, і колеги, її цькують в Україні, і підозріло косяться на неї в РФ. Співачці-зрадниці складно знайти спокій і Дімопулос надає їй величезну послугу - просто не думає про неї, і іншим радить поступати так само. Таку думку вона висловила на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо я не відповідаю, значить я про неї не думаю. Я вважаю за краще думати про благородних, гідних, інтелектуально розвинених, мудрих людей, зі своєю думкою, позицією. Сильних, яскравих особистостей, з яких можна брати приклад. Про порожнечу краще не думати, адже наші думки - це невидимі цеглинки нашого буття", - пише світська левиця.

Санта Дімопулос вважає Ані Лорак порожнім місцем / instagram.com/santadimopulos

Раніше запроданка Лорак скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, Кароліна Куєк замовчує.

На відміну від неї, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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