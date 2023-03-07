"Догори дригом" : шоу Victoria's Secret повертається після 4-річної паузи в новому вигляді

Шоу вийде в оновленому форматі і очікується, що дуже здивує користувачів.

Victoria's Secret Show / скріншот YouTube

Супер моделі, ангели американського бренду Victoria's Secret, "повертаються на землю".

Як повідомило видання Page Six, рітейлер нижньої білизни оголосив про повернення свого культового показу Victoria's Secret Fashion Show під час оголошення про свої доходи в 2022 році. Тим часом шанувальники повинні очікувати деяких змін у сексуальному шоу на подіумах, яке було на перерві протягом останніх чотирьох років.

Як вперше повідомляв Retail Dive, компанія оголосила, що поверне свій показ мод цього року після різкого падіння рейтингів та критики через відсутність расової та тілесної різноманітності, що змусило роздрібного продавця призупинити щорічну подію у 2019 році.

відео дня

Victoria's Secret ще не розкрила, що представлятиме "нову версію" модного показу, але бренд каже нам, що шоу "відобразить, хто ми є сьогодні". Компанія заявила, що подвоїть свою "прихильність до захисту жіночого голосу та їх унікального вигляду".

"Як ми вже повідомляли раніше, наша нова концепція бренду і місія залишаться нашим керівним принципом", — йдеться в заяві. "Це приведе нас до нових просторів, таких як відновлення одного з наших найкращих маркетингових і розважальних об'єктів на сьогоднішній день і перевертання його з ніг на голову, щоб відобразити, хто ми є сьогодні. Ми раді поділитися більш детальною інформацією пізніше цього року", - повідомили представники.

Показ Victoria's Secret Fashion Show стартував у 1997 році за участю супер моделей, включаючи Клаудію Шиффер, Наомі Кемпбелл, Хайді Клум, Тайру Бенкс, і в ньому взяли участь Міранда Керр, Жизель Бюндхен, Адріана Ліма, Карлі Клосс, Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер та багато інших.

Незважаючи на те, що протягом багатьох років шоу мало високі рейтинги, його популярність впала після інформаційної кампанії #MeToo, що змусило компанію переоцінити шоу.

Нагадаємо, раніше 41-річна бізнесвумен, модель і світська левиця Кім Кардашян порадувала шанувальника новими відвертими фото в крихітному купальнику.

Зірка реаліті-шоу, яка стала мільярдером, опублікувала серію сліпучих знімків у купальниках на тлі нехарактерно холодної і дощової погоди в Південній Каліфорнії.

"У пошуках душі",-підписала в середу 42-річна Кардашьян, запостивши карусель з шести слайдів в Instagram, на якій вона демонструє ледь помітний купальник і витончені аксесуари.

Вас також може зацікавити: