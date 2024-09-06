Російській співачці загрожує 6 років в'язниці за підтримку України

Марія Маскакова може сісти до в'язниці на кілька років.

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Марії Маскаковій загрожує в'язниця / Колаж Главред, фото Instagram/mariamaksakova

Оперна співачка і екс-депутат державної думи РФ Марія Маскакова, може стати черговою жертвою режиму і сісти у в'язницю строком на 6 років.

За даними російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, колишній солістці Маріїнського театру Марії Максаковій-Ігенберс загрожує до 6 років в'язниці - за інтерв'ю українському телеканалу, в якому вона закликала росіян допомагати ЗСУ.

"Крім цього, на своєму YouTube-каналі вона викладала відео, де люто топила за Україну: говорила, що потрібно скидати гроші українській армії, засуджувала напад Росії на Україну. А під час інтерв'ю телеканалу "Сейчас" засудила російських солдатів і початок СВО.

відео дня

Хто така Марія Маскакова Марія Маскакова - російська та українська оперна співачка (мецо-сопрано), солістка Маріїнського театру, громадська діячка, депутатка Держдуми РФ VI скликання. У січні 2021 року Максакова відвідувала Росію, але потім повернулася в Україну. У липні 2023 року взяла участь у міжнародному музичному фестивалі "Laima Rendezvous Jūrmala" в Латвії. У кривавому нападі Росії на Україну, Маскакова підтримала Україну.

"Його побачили російські правоохоронці і завели кримінальну справу за статтею "Публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави".

Максакова-Ігенберс народилася в Мюнхені 1977 року. З 2011-го до 2017-го була солісткою Маріїнки, а також депутатом Держдуми РФ VI скликання. Останні роки живе за кордоном.

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Нагадаємо, раніше оперна співачка та екс-депутат державної думи РФ Марія Маскакова розповіла про те, як нинішній президент Росії, який намагається знищити Україну та її народ, мало не покалічив її 14-річну знайому.

Раніше Лайма Вайкуле в ефірі YouTube-шоу "И грянул грэм" розповіла, що артист Валерій Меладзе зараз перебуває в Іспанії. Зірка розповідала про свій прийдешній музичний фестиваль у Латвії, на якому Меладзе, до речі, не буде.

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