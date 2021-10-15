Пророцтво від Стаса Боклана і пародія Бабкіна на світового лідера: чого очікувати у новому випуску Ліги Сміху

Ліга Сміху анонсує новий випуск 15 жовтня о 20:20 на каналі 1 + 1 / Прес-служба

15 жовтня о 20:20 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра нового випуску гумористичного шоу Ліга Сміху. На глядачів очікує друга гра чвертьфіналу, нова четвірка команд, яка буде боротися за право пройти в наступний етап.

Учасників буде оцінювати шість тренерів: Сергій Бабкін, Олеся Жураківська, Станіслав Боклан, Володимир Дантес, Маша Єфросиніна та Олександр Пікалов. За новими правилами Ліги Сміху, у кожного з тренерів є планшет, на якому одна кнопка - "лайк". Кожний раз, коли під час виступу тренеру стає смішно, весело і йому подобається, що відбувається на сцені, він може натиснути кнопку. Одне натискання зараховується як один бал. Команда, яка набере найменшу кількість балів, вибуває.

"У Лізі сміху всі команди пишуть собі тексти самостійно, а тренери виступають тільки наставниками, підказують і дають поради. Я пам'ятаю, як був таким, як вони. І з роками глядач не змінився. Його весь час потрібно дивувати, потрібно, щоб йому було смішно і драйвово", - розповів Олександр Пікалов.

Учасники змагатимуться в трьох конкурсах: полотно, музичний номер і обов'язкова імпровізація. Тема полотна в чвертьфіналах незмінна - це Знаки зодіаку. Пішло-поїхало і Олеся Жураківська перемістять глядачів в середньовічну Францію, де король намагається всіма силами уникнути смерті, яку йому пророкують зірки.

Станіслав Боклан у грі з Твоїм форматом перетвориться в астролога-провісника, який розповість команді, чим сьогодні для неї закінчиться гра.

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Гумористичні замальовки від Ліги сміху / прес-служба

Название команды Город-Город разом з Сергієм Бабкіним нестандартно підійдуть до своєї теми. Тому на сцені можна буде побачити пародії на світових лідерів різних епох, а також команда відкриє секрет, хто насправді пише гороскопи в регіональних газетах. Нестандартну тему гумору продовжить і жіноча монокоманда Мы слышали гагару разом з тренером Олександром Пікаловим. Як команда, де тільки одна учасниця, обіграє тему конкурсу і чому Олександру Пікалову довелося шукати свій паспорт в колодязі - глядачі зможуть дізнатися вже сьогодні о 20:20.

Учасників Ліги сміху очікує друга гра чвертьфіналу / прес-служба

Серед музичних номерів глядачів також чекають сюрпризи. Команди заспівають про дружбу, перероблять італійську народну композицію на свій лад, подарують гумористичне життя пісні Ой, у вишневому саду, а також розмірковуватимуть, чим люди схожі на дельфінів. Конкурсом, який вирішить долю команд в Лізі Сміху стане імпровізація. На цей раз учасникам попадуться 4 рандомних предмети, а кожна з команд повинна гумористично використовувати їх у своїх етюдах.

Іскрометні пародії на Лізі сміху / прес-служба

Ліга Сміху продовжує дивувати цікавими кіноперевтіленнями ведучих шоу - Потапа і Євгена Кошового. На цей раз вони стали героями фільму Форрест Гамп, зігравши сцену на автобусній зупинці.

Хто ж пройде до півфіналу - глядачі дізнаються вже сьогодні о 20:20 на 1+1.