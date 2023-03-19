Принц Вільям та Кейт Міддлтон називають один одного в інтимній обстановці безглуздими прізвиськами

Принц Вільям і принцеса Кетрін Уельські на публіці в інтимній обстановці перетворюються просто на Вілла і Кейт - звичайну сімейну пару зі своїми звичками, обрядами і милими прізвиськами.
Нещодавно те, як Уельські називають один одного в інтимній обстановці, розповів під час інтерв'ю для Fox News королівський біограф Том Квінн. Він видав книгу "Позолочена юність: інтимна історія дорослішання в королівській родині", матеріал для якої він збирав в самому надійному джерелі - у персоналу Кенсінгтонського палацу, де Кейт і Вільям живуть з дітьми.
Так Квінн розповідає, що принцеса найчастіше називає чоловіка "дитинко", тоді як він використовує їх особливий жарт: Вільям підколює обраницю за те, що до заміжжя вона не змогла побудувати кар'єру, і реалізувати себе якось крім дружини майбутнього монарха і матері його спадкоємців. Тому Вілл дав Кетрін прізвисько "герцогиня Дуліттл", роблячи посилання на персонажа Елізи Дуліттл з твору Бернарда Шоу "Пігмаліон", яка з простачки перетворилася в аристократку з бездоганним смаком і манерами.
Втім, специфічне почуття гумору чоловіка нітрохи не бентежить Кейт Міддлтон, адже вона знає, що чекати скандалу варто лише в тому випадку, якщо вона вкрадливо називає її "дорогенька". Та в запалі сварки і принцеса Кетрін не дає себе ображати, і називає вінценосного чоловіка "лисим".
Раніше принцеса Кетрін в якості подарунка отримала від короля Чарльза III новий титул, який раніше носив його старший син. Також аналогічний подарунок заробила і королева-консорт Камілла.
Також стало відомо, за що Кейт Міддлтон заслужила репутацію гордячки - близьке оточення принцеси стверджує, що її "королівські замашки" давно викликають подив.
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