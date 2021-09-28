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"Ганьба обом": Настя Каменських показала грайливе фото з Потапом

28 вересня 2021, 02:50

Виконавиця позувала в білому роздільному купальнику, повернувшись боком до камери.

Настя Каменських
Настя Каменських оприлюднила нове фото / прес-служба каналу Україна

Популярна співачка Настя Каменських показала в Instagram пікантний знімок, на якому постала поруч із чоловіком Потапом.

Виконавиця позувала в білому роздільному купальнику, повернувшись боком до камери. У цей момент її чоловік зробив вигляд, що намагається вдарити Настю по сідницях.

"Morning greetings (ранкове привітання)", – підписала фото зірка.

Багатьом шанувальникам пари не сподобався кадр і вони звинуватили Каменських у вульгарності.

"Та чого ж вона весь час гола?", "Ну і що красивого в цьому фото?", "Настя стала дуже вульгарною"," Ширше за Потапа","Напевно, для артиста це значуще фото", "Далі буде порно. Ганьба обом", - написали фанати.

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читайте такожНастя Каменських вразила сексуальними формами в яскравій міні-сукні

Раніше Главред писав про те, що співачка Настя Каменських оприлюднила у своєму інста-блозі дуже сексуальний кадр. На знімку зірка позує в чорній шкіряній сукні довжини міді, яка повністю закриває верх і робить акцент на ногах.

Образ NK доповнили масивні золоті сережками і кільцями. Також вона зробила незвичайну зачіску, низький хвіст з начосом, і завдала яскравий макіяж в стилі смокі-айс. "Чорна пантера повернулася", – підписала фото Каменських.

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Потап і Настя Настя Каменських Потап новини шоу бізнесу
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