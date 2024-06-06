Потап повернувся в Україну в провокаційному вбранні

"Сеньйор Потапенко", як себе називає сам артист, поділився домашнім фото.

https://glavred.net/stars/potap-vernulsya-v-ukrainu-v-provokacionnom-naryade-10570973.html Посилання скопійоване

Потап новини - Потап приїхав в Україну через півроку відсутності / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

На початку 2024 року український музичний продюсер і співак Потап покинув Україну, і відтоді не повертався. До цього в Київ він приїжджав лише на кілька днів на новорічні свята.

Весь інший час Олексій Потапенко перебуває за кордоном, де займається бізнесом. З цієї причини багато українців втратило довіру до колись авторитетного музиканта.

Однак це, схоже, анітрохи не бентежить самого Потапа. У своєму блозі в Instagram він продовжує сповіщати підписників про свої успіхи і подорожі.

відео дня

Так нещодавно продюсер опублікував фотографію на тлі будинку у футболці з власним зображенням. "Вгадайте, хто повернувся! Сеньйор Потапенко", - підписав знімок Потап і таким чином натякнув, що приїхав в Україну. Наскільки тривалим його візит буде цього разу, артист не уточнив.

Потап новини - Потап приїхав в Україну через півроку відсутності / instagram.com/realpotap

Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Потап - останні новини:

Раніше відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала Потапа найбільш "зашкварною" українською зіркою, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред