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Зірка Dizel Show, яка пережила окупацію, влаштувалася на роботу до росіян

21 лютого 2023, 11:55
Марина Грицук підтримує наратив про "артистів поза політикою", тому годується з рук тих, хто її принижував.
Марина Грицук
Марина Грицук після пережитої російської окупації влаштувалася на білоруську версію ТНТ / instagram.com/mary.gritsuk

Акторка і ведуча білоруського походження Марина Грицук, яка була постійним резидентом Dizel Show з 2019 року, зустріла 24 лютого 2022 року в Україні. Від окупантів вона вирішила втекти в Димер, куди вже на другий день повномасштабного вторгнення рф зайшли російські війська.

Грицук жила в окупації без світла, води і зв'язку із зовнішнім світом близько 17 днів. Потім акторку вивезли на танку в Білорусь, де на той момент перебував її чоловік та діти. Про це розповідав в інтерв'ю для Дзеркала її колега по Дизель Шоу Єгор Крутоголов.

Незважаючи на жахи, пережиті артисткою через кремлівську агресію, про війну вона вперто мовчить. Більш того, нещодавно на своїй сторінці в Instagram вона похвалилася, що тепер працює на білоруському відгалуженні ТНТ International - міжнародної версії російського телеканалу ТНТ. Там вона веде ранкове шоу "Підйом".

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Також джерело з близького оточення Грицук повідомило виданню, що і до повномасштабного вторгнення та дотримувалася злочинної парадигми "артисти поза політикою". Вона не коментувала події в Білорусії, а тепер перестала відповідати на повідомлення співробітників Дизель Шоу. Втім, чи продовжує вона підтримувати зв'язок з колегами по сцені - невідомо.

"Вона постійно називала себе аполітичною людиною. Намагалася уникати таких тем і говорила: "Ой, це жахливо". На цьому все. Говорила, що вона акторка, що "дарує світло". У неї дуже милий образ: завжди посміхається, позитивна. ... Не очікували, що людина буде байдужою. В Україні вона вже навряд чи зможе працювати, в Росії - можливо, змогла б ще. Точно у неї залишається тільки Білорусь", - повідомляє джерело.

Марина Грицук
Марина Грицук після пережитої російської окупації влаштувалася на білоруську версію ТНТ / instagram.com/mary.gritsuk

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Також відома американська акторка Енн Хетеуей публічно захопилася президентом України Володимиром Зеленським - після того, як він виступив на кінофестивалі в Берліні (Берлінале-2023), вона назвала його героєм нашого часу.

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