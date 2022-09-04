Тепер офіційно: Дантес зізнався Даші Кацуріній у коханні, а вона показала голий зад колишньому

Володимир Дантес і Даша Кацуріна підтвердили стосунки / instagram.com/dasha_katsurina

Український співак і комік Володимир Дантес закохався в свою кращу подругу - дизайнерку і ресторатора Дашу Кацурину. Пара офіційно підтвердила свої стосунки.

На їх сторінках в Instagram практично одночасно з'явилися зізнання один одному в коханні. Кацуріна показала, як Дантес возиться з її дітьми, потім зняла "сімейне" селфі в дзеркалі, яке вона підписала: "Кохаю тебе і вже сумую".

У своїх сторіс артист пообіцяв коханій, що вони скоро зустрінуться, і також написав, як сильно її любить.

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Зараз їм доведеться пережити складний етап відносин на відстані, адже Кацуріна з дітьми живе на дві країни, Польщу і Україну, а Дантес більшу частину часу проводить в Україні, періодично виїжджаючи на гастролі за кордон.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна підтвердили стосунки / instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/vladimirdantes

Тепер закохані нарешті можуть не ховатися, і Даша Кацуріна трохи розповіла про своє розлучення і про відносини з Дантесом. Так, вона назвала його одним з тих хто мотивує і надихає її рухатися вперед:

"Що допомагає йти далі мені? - Закохатися в свого друга))))))) Вова був поруч у найскладніший момент і мені дуууууже пощастило. Дуже. ... Секс, побачення. Всі мої мудріші подруги казали завжди, що секс після розлучення найгарячіший. А кожен наступний хлопець кращий за попереднього. Це правда :)", - розповідає Кацурина. Даша супроводила пост особистою фотографією. На ній вона позує у фаті, білому топі і трусиках, яка вони грайливо приспустила. На фото написано "Ex Wife" (колишня дружина - прим. редактора).

Володимир Дантес і Даша Кацуріна підтвердили стосунки / instagram.com/dasha_katsurina

Раніше Надя Дорофєєва в прямому ефірі вперше прокоментувала роман з чоловіком колишньої подруги - співачка, червоніючи, як рум'яна гімназистка, зазначила, що дуже щаслива з Кацуріним.

Між тим відомий таролог спрогнозувала, чи зійдуться знову Дантес і Дорофєєва - вона не виключає можливість возз'єднання, але за однієї умови.

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