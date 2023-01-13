Багатозначно підняла брови: Кейт Міддлтон відреагувала на провокаційні мемуари принца Гаррі

Принцеса Кетрін звернулася до психотерапії в якості посередника для власної думки.

Кейт Міддлтон натякнула, що вона думає про скандальні мемуари принца Гаррі / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Мемуари принца Гаррі під назвою "Запасний" побачили світ всього три дні тому, проте вже наробили багато шуму - герцог Сассекський без купюр та прикрас вивалив на загальний огляд всі свої образи на британську королівську сім'ю в надії викликати їх на "відкритий діалог".

Його вінценосні родичі слідують протоколу і на провокації не піддаються - Букінгемський палац демонстративно мовчить на всі спроби принца Гаррі затіяти публічний скандал.

Однак свою особисту думку з цього приводу вже висловила його невістка, принцеса Кетрін Уельська, яка була з ним у вкрай теплих та дружніх стосунках до появи в його житті Меган Маркл.

Видання Daily Mail цитує фразу Кейт Міддлтон, яку вона вимовила днями під час відвідування організації Open Door, яка спеціалізується на психологічній допомозі за допомогою мистецтва. Підліток в розмові з нею заявив, що така терапія допомагає йому краще висловлювати свої почуття, ніж просто озвучувати їх словами. "Так, розмовна терапія не працює для деяких людей, вона не для всіх. Дуже важливо мати ряд методів лікування", - відповіла дитині принцеса Кетрін, піднявши брови.

Цю фразу моментально підхопили журналісти: в ній роздивились спробу Кейт підколоти принца Гаррі, який є шанувальником саме розмовної психотерапії та психоаналізу, і останнім часом багато говорить про свої почуття привселюдно.

Раніше свою думку про скандальні мемуари принца Гаррі висловив близький друг його покійної матері, Діани Спенсер. Довірена особа принцеси Діани Пол Баррел розкритикував герцога Сассекського за "мстиві викриття".

Також дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

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