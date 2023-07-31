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Меган Маркл посварилася з Вікторією та Девідом Бекхем через гучні звинувачення

Анна Підгорна
31 липня 2023, 02:32
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Герцогиня Сассекська довела футболіста до сказу своїми заявами.
Меган Маркл, Девід і Вікторія Бекхем
Меган Маркл звинуватила Девіда і Вікторію Бекхем у зливі інформації / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Колишня акторка, а нині герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі Меган Маркл відома своїм непростим характером. Нове підтвердження тому, що будувати з нею стосунки дуже непросто, надало видання Daily Mail.

Так стало відомо, що Маркл в пух і прах розсварилася з Вікторією і Девідом Бекхем, які ще не так давно входили в коло її найближчих друзів. Інсайдери повідомляють, що причиною конфлікту стало звинувачення герцогинею подружжя Бекхем в тому, що ті зливають таблоїдам інформацію про неї та її життя з принцом Гаррі.

Від таких заяв Девід просто оскаженів, та прийняв рішення раз і назавжди розірвати відносини зі скандальними королівськими особами. "Примирення малоймовірне", - повідомляє джерело.

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Меган Маркл подружилася з Бекхемами, коли тільки почала зустрічатися з принцом Гаррі. За чутками, вони надали їй велику підтримку, коли майбутня герцогиня Сассекська перебралася до Великобританії. Девід і Вікторія були серед запрошених гостей на весілля Меган Маркл і принца Гаррі в травні 2018 року.

До слова, з кола наближених, які також були присутні на церемонії, скандальна герцогиня викреслила Джорджа та Амаль Клуні, а також свою давню подругу Джесіку Малруні, чиї діти були дружками і пажами на весіллі Сассекських.

Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі і Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

Також нещодавно у Мережу злили секретне фото молодої Меган Маркл, яке вона намагалася ретельно приховати від папараці - в кадрі герцогиня Сассекська веселиться на вечірці.

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