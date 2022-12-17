"Коля, ти обіцяв": Успенська зібралася заміж за Баскова

Любов Успенська приголомшила зверненням до Миколи Баскова на росТБ.

Любов Успенська, Микола Басков / скріншот YouTube

Одіозна співачка Любов Успенська відзначилася несподіваною заявою на росТБ. Вона зібралася заміж за Миколу Баскова.

В ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" Басков заявив, що дуже радий бачити біля себе Успенську.

"Дай поцілую тебе як родичку!", - заявив скандальний виконавець.

Співачку не збентежили його слова, більш того, вона захотіла від нього більшого.

"Яку родичку?! Майбутню дружину! Ти обіцяв велику любов, Коля. Будь ласка, тримай слово", - заявила у відповідь Успенська.

Варто нагадати, що раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз у гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

Також ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

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