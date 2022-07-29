Через повітряну тривогу зірвався виступ Злати Огнєвіч: співачка дала інтерв'ю у бомбосховищі

Злата Огневіч презентувала нову пісню під час повітряної тривоги у бомбосховищі / Пресслужба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Ведучим програми Людмилі Барбір та Руслану Сенічкіну довелось просто у прямому ефірі через повітряну тривогу в столиці попрямувати до бомбосховища. Саме звідти вони продовжили вести програму. З презентацією своєї нової пісні та відеороботи до Сніданку 1+1 завітала співачка Злата Огнєвіч. За планами, вона мала представити композицію наживо у студії, проте повітряна тривога внесла свої корективи.

Співачка спустилась разом із ведучими у бомбосховище, де і розповіла про нову роботу "Світло", присвячену працівникам ДСНС. За її словами, світ побачив, які українці мужні та відважні, проте саме ДСНС-ники залишаються героями поза кадром.

"Ми п’ємо зранку каву, ми зараз спілкуємось. А саме у цей час ДСНС розгрібає завали, рятує людей, надає їм психологічну допомогу. І робить просто героїчні вчинки. Я не усвідомлювала цього, поки не побачила ці документальні кадри, наскільки людина може бути супергероєм. І вони серед нас. Кожен з них герой: ЗСУ, волонтери, просто звичайні українці, які борються, як можуть, а також ДСНС. Я хочу, щоб люди побачили їхню щогодинну роботу", - поділилась співачка.

У кліп увійшли кадри порятунку ДСНС-никами українців після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Також Огнєвіч розповіла, що автором слів до пісні стала учасниця Голосу країни-9, популярна співачка ROXOLANA та її саундпродюсер Михайло Гайдай. Співачка пригадала: пісня "Світло" створювалась також під час повітряних тривог.

Злата Огневіч презентувала нову пісню під час повітряної тривоги у бомбосховищі / instagram.com/zlata.ognevich

Щодо того, як повномасштабне вторгнення зустріла співачка, Огнєвіч пригадує: "З 24 лютого я була в Києві, мене застало повномасштабне вторгнення у ліжку. Я мала здавати на права у цей день. До мене в цей період переїхала сестра із племінницею. І ми ночували у такому бомбосховищі, перенесли туди матраци, понадували усе, що було".

Сьогодні співачка вирушає до українських бійців на передову, аби заспівати для них та підняти їхній бойовий дух. Підкреслює, що наші військові дуже сильно та потужно налаштовані.

"Коли ми приїздимо до них з концертами, вони кажуть: "Ми бачимо тепер заради кого ми боремось". Вони відчувають, що їх підтримує народ. Ми всі стали єдиним цілим. І я бачу цей вогонь в очах наших бійців та пишаюсь ними. У нас такі круті чоловіки та жінки. 50 тисяч жінок служить у ЗСУ, можеш собі уявити взагалі? Дівчата, ви фантастичні", - зазначила Огнєвіч.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.