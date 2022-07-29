УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Через повітряну тривогу зірвався виступ Злати Огнєвіч: співачка дала інтерв'ю у бомбосховищі

29 липня 2022, 21:37

Огнєвіч поспілкувалась з ведучими Сніданку з 1+1 про нову пісню і виступи для ЗСУ.

Злата Огневич
Злата Огневіч презентувала нову пісню під час повітряної тривоги у бомбосховищі / Пресслужба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Ведучим програми Людмилі Барбір та Руслану Сенічкіну довелось просто у прямому ефірі через повітряну тривогу в столиці попрямувати до бомбосховища. Саме звідти вони продовжили вести програму. З презентацією своєї нової пісні та відеороботи до Сніданку 1+1 завітала співачка Злата Огнєвіч. За планами, вона мала представити композицію наживо у студії, проте повітряна тривога внесла свої корективи.

Співачка спустилась разом із ведучими у бомбосховище, де і розповіла про нову роботу "Світло", присвячену працівникам ДСНС. За її словами, світ побачив, які українці мужні та відважні, проте саме ДСНС-ники залишаються героями поза кадром.

"Ми п’ємо зранку каву, ми зараз спілкуємось. А саме у цей час ДСНС розгрібає завали, рятує людей, надає їм психологічну допомогу. І робить просто героїчні вчинки. Я не усвідомлювала цього, поки не побачила ці документальні кадри, наскільки людина може бути супергероєм. І вони серед нас. Кожен з них герой: ЗСУ, волонтери, просто звичайні українці, які борються, як можуть, а також ДСНС. Я хочу, щоб люди побачили їхню щогодинну роботу", - поділилась співачка.

У кліп увійшли кадри порятунку ДСНС-никами українців після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Також Огнєвіч розповіла, що автором слів до пісні стала учасниця Голосу країни-9, популярна співачка ROXOLANA та її саундпродюсер Михайло Гайдай. Співачка пригадала: пісня "Світло" створювалась також під час повітряних тривог.

Злата Огневич
Злата Огневіч презентувала нову пісню під час повітряної тривоги у бомбосховищі / instagram.com/zlata.ognevich

Щодо того, як повномасштабне вторгнення зустріла співачка, Огнєвіч пригадує: "З 24 лютого я була в Києві, мене застало повномасштабне вторгнення у ліжку. Я мала здавати на права у цей день. До мене в цей період переїхала сестра із племінницею. І ми ночували у такому бомбосховищі, перенесли туди матраци, понадували усе, що було".

Сьогодні співачка вирушає до українських бійців на передову, аби заспівати для них та підняти їхній бойовий дух. Підкреслює, що наші військові дуже сильно та потужно налаштовані.

"Коли ми приїздимо до них з концертами, вони кажуть: "Ми бачимо тепер заради кого ми боремось". Вони відчувають, що їх підтримує народ. Ми всі стали єдиним цілим. І я бачу цей вогонь в очах наших бійців та пишаюсь ними. У нас такі круті чоловіки та жінки. 50 тисяч жінок служить у ЗСУ, можеш собі уявити взагалі? Дівчата, ви фантастичні", - зазначила Огнєвіч.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

шоу-бізнес Сніданок з 1+1 Злата Огневич новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:37

Доктор Комаровський назвав єдину умову захоплення росіянами Харкова

23:21

На руці у Путіна побачили "Ракету" за 25 тисяч доларів

23:18

"Підуть вперед, а ми метелитимемо": Арестович розповів про ворожий наступ на півдніВідео

23:01

У Держдумі закотили істерику через український Крим на дитячих фотошпалерах у РФВідео

22:50

"Після "прильоту" почав заїкатися": Сергій Бабкін розповів, чому втік з родиною з України

Реклама
22:27

Зеленський терміново скликав таємну нараду з силовиками: про що говорили та що вирішилиВідео

22:20

Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причинуВідео

22:07

США запровадили нові санкції проти росіян: хто потрапив до списку "щасливчиків"

21:51

На Запоріжжі ЗСУ відбили штурм окупантів: "покришили" десятки морпіхів РФВідео

21:41

Блінкен пригрозив РФ санкціями за анексію територій України: Лавров відреагував

21:38

Російська тварюка в ім'я цивілізації повинна бути розчавлена в нульПогляд

21:37

Через повітряну тривогу зірвався виступ Злати Огнєвіч: співачка дала інтерв'ю у бомбосховищіВідео

21:33

Дуже бойова: експерт з етикету пояснила суть назвала пози Зеленської на фото для Vogue

21:27

Загроза захоплення Києва: у розвідці Канади назвали головну проблему окупантів РФВідео

21:20

Прикмети на 30 липня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинок нещастя не впуститиВідео

21:05

"Популяризувала комунізм": в Івано-Франківську жінці дали 5 років в'язниці за пости у "ВКонтакте"

21:03

Цинічний теракт з метою дискредитації ЗСУ: офіційна заява України щодо трагедії в ОленівціВідео

20:56

Постріл в яблучко: снайпер ЗСУ "зняв" комполку "елітних" військ окупантів РФВідео

20:36

Розправа РФ над полоненими: Залужний пообіцяв мстити за кожного вбитого і покаліченогоВідео

20:28

"Вони" відморожені", можуть в ногу вистрілити": окупант поскаржився на командирів "під речовинами"Відео

Реклама
20:16

Недостатньо даних: у США відреагували на криваву трагедію в ОленівціВідео

20:01

Україна як старший брат відлупцює: Вітовська спрогнозувала, як розпадатиметься Росія

19:54

Мрія Путіна: Горбач розповів, чому Росія все ще хоче захопити КиївВідео

19:45

"Традиція": Кіркоров показав, як затискається з Лорак в Криму

19:40

Кривавий теракт в Оленівці: РФ замітала сліди злочинів - ЄрмакВідео

19:30

Нацбанк заборонив обмінникам виставляти табло з курсом валют

19:29

Вахтанг Кікабідзе назвав війну геноцидом українського народу, а Зеленського "справжнім мужиком"

19:28

"Світле майбутнє України": у Запоріжжі діти на вулиці продають дрібнички заради допомоги ЗСУ

19:03

6 помилок при пранні, які псують ваші речі та ламають машинку

18:58

Зметнувся гігантський стовп диму: під Нікополем підірвали склад окупантів РФВідео

18:50

З днем ангела, Марино - душевні привітання і красиві картинки іменинницям

18:37

Від плям не лишиться ні сліду: 5 ефективних способів, як відіпрати мазут з одягу

18:34

Теракт в Оленівці: найманці "Вагнера" приховували сліди злочинів - ГУРВідео

17:58

Зачистка на Донецькому напрямку: ЗСУ вибили ворога зі ще одного населеного пунктуВідео

17:39

Путінський "пес" Стівен Сігал образився на русофобію, і розповів про своє українське коріння

17:35

Німеччина передасть Україні танки для будівництва мостів: що про них відомоВідео

17:34

Проблеми зі здоров’ям і вороги на роботі: 4 знакам зодіаку у серпні 2022 зваляться на голову невдачіВідео

17:33

Росіяни самі підірвали будівлю з полоненими в Оленівці - перехоплення СБУ

17:23

РФ планувала страту заздалегідь: в Мережі рознесли версію про удар HIMARS по ОленівціВідео

17:18

Лобода без макіяжу показала себе з донькою

Реклама
17:06

Рада дала відстрочку від мобілізації новим категоріями населення: кого стосується

16:58

"Були мертві на момент початку пожежі": Арестович розкрив подробиці удару РФ по колонії в Оленівці

16:49

Фокус з Кримом не пройде: експерт пояснив, чи вдасться Кремлю змусити Захід визнати окупацію Херсону

16:49

Персональна поразка "дідка" Путіна: у РФ розкрили сценарій звільнення ХерсонаВідео

16:37

Як правильно користуватися патчами і чим вони небезпечні: топ-4 поради експертів

16:29

"Скільки будемо терпіти цю шкапу?": путініст Басков накинувся на Собчак через скривдженого Газманова

16:20

Посуд сяятиме від чистоти: 2 способи відмити жир з кришки сковороди, не витративши ні копійки

16:19

Вийшов український переклад американської книги "Нариси новітньої історії України, 1991-2021" новости компании

16:19

Путініста Кіркорова після виступу в Криму прикордонники обламали з концертом у Молдові

15:59

Окупанти "залишилися без рук і ніг": деталі удару по техніці та нафтобазі РФ під ХерсономВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти