Дочку Слави Камінської госпіталізували за кордоном

Артистка поскаржилася на неприємну подію з її донькою.

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Слава Камінська показала доньку з лікарні/ колаж:Главред, фото: instagram.com/babaslavka/

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно показала результат пластичної операції, розповіла про те, що її 8-річна дочка опинилася в лікарні.

На своїй сторінці в Instagram, Камінська опублікувала короткий ролик, де в палаті на лікарняному ліжку зображена Лаура. До руки дівчинки був приєднаний катетер, тож очевидно, що їй ставили крапельницю.

Сама співачка дуже лаконічно підписала сторіз, опублікувавши смайлик, що плаче, і слово "Коротко".

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Слава Камінська поділилася сумним сторіз / Скриншот Instagram/babaslavka

Хто така Слава Камінська Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.

16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

Слава Камінська - останні новини:

Раніше стало відомо, що Слава Камінська виходить заміж втретє. Співачка похвалилася каблучкою на безіменному пальці, яку їй підніс загадковий коханий.

Також Камінська розповіла, на які гроші живе за кордоном, куди артистка виїхала з двома дітьми після початку повномасштабної війни в Україні. Спершу Слава осіла в Нідерландах, потім - на Тенерифе.

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