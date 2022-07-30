Боролася разом із сином: небезпечна хвороба забрала життя блогерки, дружини футболіста

Від раку померла Українська блогерка / Фото: instagram.com/happyverochka

Пішла з життя відома українська блогерша, дружина футболіста Романа Бочкура. Віра вона боролася протягом чотирьох років з небезпечним недугом - раком товстого кишечника, йдеться в повідомленні на її сторінці в Instagram.

Віра померла у віці 31 року.

Відчуваючи свої швидку кончину, вона написала своє прощальне послання завчасно, його опублікували в Мережі вже після її смерті.

"Якщо ви читаєте це повідомлення, то, на жаль, сталося найгірше... Я завжди думала, що так багато скажу в останньому посту, але коли я почала розуміти, що це може статися скоро, всі слова немов вилетіли... Я хочу, щоб ви запам'ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і красивою, як на цьому фото. Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли один одного, любили Бога всім серцем, не забували говорити "дякую" і ніколи не здавалися! Обіймаю вас серцем і хочу сказати вам спасибі, завдяки вам, я прожила найкрутіші 4 роки життя, хоча спочатку так багато мені не давали! Я вірю, що мій блог був для вас корисним. Я вже на небі", - йдеться в повідомленні.

Найстрашніше те, що Віра Бочкур лікувалася від раку разом зі своїм сином. У 2018 році Максимкові було всього 5 місяців, йому поставили діагноз рак. Віра готувалася стати донором, оскільки був ризик пересадки печінки. Під час обстеження блогерша також дізналася й про свій страшний діагноз – рак товстого кишечника з метастазами в печінку.

Блогерша померла від онкології / Фото: instagram.com/happyverochka

Малюка, на щастя, вдалося врятувати після 10 місяців боротьби. У вересні 2022 року йому вже виповниться п'ять років.

На початку війни Віра переїхала до Німеччини, де продовжила лікування.

13 липня вона повідомила, що їй залишилося жити максимум місяць.

Віра боролася з раком до останнього / Фото: instagram.com/happyverochka

"До мене заходили лікарі і знову говорили, що нічого не змінилося, і місяць життя – це максимум. Звичайно, я плачу, коли таке чую, але сьогодні після розмови з психологом, я зрозуміла, що я не хочу в це вірити, я вірила і боролася останні 4 роки, і буду продовжувати це робити до останнього! Після розмови я зрозуміла, що я не хочу здаватися, миритися і просто чекати смерті!"- написала тоді вона.

Новину про смерть коханої підтвердив чоловік Віри, футболіст Роман Бочкур.

"Спочивай з Богом, Віруня...", – написав він у своєму фотоблозі.

Раніше своїм досвідом подолання важкої хвороби поділилася Українська продюсерка Олена Мозгова. Вона зізналася, що через болісний біль ще рік тому замислювалася про самогубство.

Також стало відомо, що Анастасія Заворотнюк, яка вже три роки бореться з важкою формою онкології, двічі була на межі життя і смерті.

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