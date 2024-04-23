Більше не секрет: стало відомо, де зараз старший Павлік

Олександр Павлік випав з українського інформаційного простору понад рік тому.

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Олександр Павлік зараз - де зараз старший син Віктора Павліка / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/alex_pavlik15

Днями первісток співака і Народного артиста України Віктора Павліка Олександр Павлік відсвяткував ювілей - 40 років. Він пішов по стопах батька, і пов'язав своє життя з музикою. Олександр не тільки виступає, як вокаліст і музикант, а й навчає цьому мистецтву дітей.

У День свого народження іменинник у своєму блозі в Instagram подякував батькам за життя, а також запросив усіх охочих на свій концерт. Виступ, до слова, відбудеться в Техасі.

Олександр, імовірно, перебрався до США на початку 2023 року - цим періодом датуються його перші пости в соціальних мережах з Америки. До цього з початком повномасштабної війни Павлік гастролював Україною з благодійними концертами, кошти від яких він віддавав на потреби ЗСУ.

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Варто зазначити, що благодійна діяльність Олександра Павліка з переїздом в іншу країну не закінчилася. У США він організував дитячу музичну школу, і зі своїми вихованцями не тільки регулярно виконує українську музику, а й несе її в маси - дає концерти, підвищує обізнаність американців про війну в Україні та продовжує збори на ЗСУ.

Олександр Павлік зараз - де зараз старший син Віктора Павліка / instagram.com/alex_pavlik15

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Віктор Павлік - останні новини:

Раніше дружина Віктора Павліка, концертна директорка, бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова, показала, як їх намагаються посварити "доброзичливці", які збирають на артиста компромат.

Також Віктор Павлік поділився рідкісним фото з рідною сестрою Людмилою, яка жила в РФ. Довгоочікувана зустріч відбулася в батьківському домі співака в Теребовлі.

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