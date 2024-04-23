УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Більше не секрет: стало відомо, де зараз старший Павлік

Анна Підгорна
23 квітня 2024, 23:01
Олександр Павлік випав з українського інформаційного простору понад рік тому.
Виктор Павлик, Александр Павлик
Олександр Павлік зараз - де зараз старший син Віктора Павліка / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/alex_pavlik15

Днями первісток співака і Народного артиста України Віктора Павліка Олександр Павлік відсвяткував ювілей - 40 років. Він пішов по стопах батька, і пов'язав своє життя з музикою. Олександр не тільки виступає, як вокаліст і музикант, а й навчає цьому мистецтву дітей.

У День свого народження іменинник у своєму блозі в Instagram подякував батькам за життя, а також запросив усіх охочих на свій концерт. Виступ, до слова, відбудеться в Техасі.

Олександр, імовірно, перебрався до США на початку 2023 року - цим періодом датуються його перші пости в соціальних мережах з Америки. До цього з початком повномасштабної війни Павлік гастролював Україною з благодійними концертами, кошти від яких він віддавав на потреби ЗСУ.

відео дня

Варто зазначити, що благодійна діяльність Олександра Павліка з переїздом в іншу країну не закінчилася. У США він організував дитячу музичну школу, і зі своїми вихованцями не тільки регулярно виконує українську музику, а й несе її в маси - дає концерти, підвищує обізнаність американців про війну в Україні та продовжує збори на ЗСУ.

Олександр Павлик
Олександр Павлік зараз - де зараз старший син Віктора Павліка / instagram.com/alex_pavlik15

Хто такий Віктор Павлік?

Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Віктор Павлік - останні новини:

Раніше дружина Віктора Павліка, концертна директорка, бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова, показала, як їх намагаються посварити "доброзичливці", які збирають на артиста компромат.

Також Віктор Павлік поділився рідкісним фото з рідною сестрою Людмилою, яка жила в РФ. Довгоочікувана зустріч відбулася в батьківському домі співака в Теребовлі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віктор Павлик новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN

США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN

23:25 Політика
Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

22:27 Україна
Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

21:15 Україна
Всі головні новини

Популярне

В Україну вривається потужна магнітна буря: шторм затягнеться надовго 16573

В Україну вривається потужна магнітна буря: шторм затягнеться надовго

Він плакав : король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною 7575

"Він плакав": король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною

3 бригади пройшли вперед : Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході 5189

"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу 4108

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу

Останні новини

23:53

Встиг дійти до машини: на чоловіка путіністки Поплавської напали в Москві

23:49

Як очистити лоток для порошку в пральній машині: знахідка вас здивує

23:25

США вперше передадуть Україні ракети великої дальності - CNN

23:01

Більше не секрет: стало відомо, де зараз старший Павлік

23:00

Потрібно негайно зробити важливу дію: священник розповів, чому сняться померліВідео

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
22:27

Наступ Росії на Сході: Зеленський зустрівся з Сирським

22:21

Божественний смак і не тріскається: Ектор назвав секретний інгредієнт глазурі для паскиВідео

21:59

"Живіть тепер із цим": Настя Приходько обманом потрапила на російське шоу

21:15

Обмеження консульських послуг для військовозобов'язаних: в МЗС дали роз'яснення

Реклама
20:57

"Жіноче щастя" пишно зацвіте: чому потрібно тримати його в одному місці

20:44

Україна збільшила виробництво Нептунів у 10 разів - Forbes

20:41

Розміщення ядерної зброї на території Польщі: в НАТО дали категоричну відповідь

19:57

"Капітуляція флоту": в ЗСУ повідомили про втечу кораблів РФ з Чорного моря

19:37

Україну найближчим часом накриє штормовий циклон: коли прийде потепління

19:35

Порошенко потрапив у скандал: запропонував гроші військових спрямувати на ремонт велосипедних доріжок - політологВідео

19:35

Вихід з Карабаху: не все так радужно на болотахПогляд

19:27

Як відучити кота гадити у клумбах та саду: забудуть туди дорогу

19:07

Купа зброї та техніка: США готують Україні пакет допомоги на 1 млрд дол. - Reuters

18:41

Сунак оголосив про рекордний пакет допомоги від Британії: що отримає Україна

18:40

Тарас Цимбалюк осоромився перед обраницею невдалим подарунком

Реклама
18:26

Чоловікам не видають документи: у Варшаві величезні черги після жорстких обмеженьВідео

18:16

Почалась боротьба з "ухилянством": усе про обмеження для чоловіків за кордономВідео

18:03

Скоро переплюне бабусю: онук Пугачової поділився карколомною новиною зі США

17:59

Ситуація на фронті загострилась: в ЗСУ назвали "найгарячіші" напрямки

17:28

Яка тварина дає найдорожче молоко: відповідь українців загнала всіх у фарбу

17:26

Як легко та швидко прибрати іржу в домі: дієва знахідка для господиньВідео

17:15

Чи є загроза остаточного прориву фронту: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Очеретине

17:14

Життя стане щасливим: що обов'язково потрібно зробити 24 квітня - прикмети дня

16:47

Окупанти переплутали своїх "товаришів" із РДК: історія закінчилася "феєрично"

16:41

Місячний календар на травень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

16:30

"У любові до російського": Маша Єфросиніна чітко показала свою позицію

16:28

Пакет на $60 млрд: зброю в Україну перекинуть швидше, у CNN дізналися сценарій

16:16

"3 бригади пройшли вперед": Нацгвардійці зробили потужний прорив на сході

16:13

Гороскоп на завтра 24 квітня: Тельцям - витрати на кожному кроці, Рибам - важкий вибір

16:02

Принцу Луї шість: Кейт Міддлтон мило сфотографувала харизматичного сина

15:39

Україна може не отримати допомогу від США на всю суму: посол назвала причину

15:20

Як робиться сир із пліснявою: ось чому він так дорого коштує

15:15

Невиліковно хвора Селін Діон розповіла про боротьбу з хворобою і показала своє тілоВідео

15:00

"Мені боляче": Єфросиніна розкрила деталі спілкування з "російською" сестрою

14:40

Місячний календар стрижок на травень 2024: коли стригтися і фарбуватися

Реклама
14:32

Тепер їздить з водієм: чим закінчилася ДТП із блогеркою Квітковою

14:30

Ця закуска стане зіркою святкового столу на Великдень 2024: 3 розкішні рецепти за хвилинуВідео

14:29

Ризик штурму Харкова і Сум: генерал попередив про несподіваний напрямок удару

14:27

Будуть потужні дощі і штормовий вітер: Україну накриває новий циклон

14:19

Зрадник Джиган споює свою 12-річну доньку

13:41

Були п'ять років разом: актор Володимир Гладкий розлучився з коханою і назвав причину

13:17

Зеленський подякував Сунаку за найбільший пакет оборонної підтримки України

12:58

Жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном: Кулеба зробив важливу заяву

12:40

Загроза стратегічного прориву з флангів: на схід терміново перекидають резерви

12:30

Таро-прогноз на повню 24 квітня 2024: Овнам - тріумф, Близнюкам - вибір, Левам - спокій

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти