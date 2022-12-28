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Гострий гумор від Вечірнього Кварталу та об’єднання родин у Сніданку з 1+1: новорічний анонс на 1+1

28 грудня 2022, 19:46
У переддень Нового року 1+1 Україна буде підіймати святковий дух українців всупереч неадекватному сусіду.
Новорічний Вечірній Квартал
Новорічний Вечірній Квартал / Прес-служба

Традиційно українці зустрічають зимові свята в компанії 1+1. Цього року, починаючи із 24 грудня, глядачі мають змогу побачити свої улюблені проєкти та ведучих на телеканалі 1+1 Україна, який став доступним до перегляду на всіх ОТТ-платформах (Київстар ТБ, MEGOGO, SWEET TV та інші), у мережі оператора супутникового мовлення VIASAT та в усіх кабельних мережах і Т2.

Традиційно розпочне ранок останнього дня 2022 року Сніданок з 1+1 - проєкт, який став точкою опори для мільйонів українців та під час повномасштабного вторгнення не припиняв виробництво. Спеціальний новорічний ефір Сніданку з 1+1 триватиме в ефірі "1+1 Україна" три години - з 8:00 до 11:00.

"Де б ви не були, скільки б кілометрів нас не розділяли – ми будемо з вами", - наголошують творці. Сніданок з 1+1 підготував для українців спеціальний ефір, присвячений зв’язку із рідними – цінності, яка стала ключовою для кожного українця цього року. Глядачам покажуть неймовірні історії пошуку близьких, об’єднання родин та героїчних подвигів українців.

Зіркові гості ефіру Віра Кекелія, гурт KOZAK system завітають у гості до студії Сніданку з 1+1 зі своїми музичними номерами. А відомий відомий композитор та піаніст-віртуоз Євген Хмара супроводжуватиме весь ефір музично.

Спеціальними запрошеними гостями стануть Олексій Арестович, Віталій Кім і героїчна Тайра. В святковому ефірі готуватимемо і новорічну страву під керівництвом Руслана Сенічкіна.

В кінці ефіру ведучі запросять глядачів загадати одне єдине бажання, яке об’єднує українців у цей святковий день.

Гострий гумор від Вечірнього Кварталу та об’єднання родин у Сніданку з 1+1: новорічний анонс на 1+1
Новорічний Сніданок з 1+1 / Прес-служба

Вечірній квартал

31 грудня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться святкова прем’єра: випуск новорічного Вечірнього Кварталу.

На сцену вийдуть актори Вечірнього Кварталу та акторки Жіночого Кварталу в форматі єдиного концерту. На глядачів очікує злободенний гумор про війну та реалії нашого сьогодення, а також ексклюзивні номери від запрошених зірок з піснями, які наразі супроводжують наше життя. На глядачів очікують музичні виступи ROXOLANA, Артема Пивоварова, гурту Антитіла.

Як зазвичай, актори Вечірнього Кварталу перевтілюватимуться у героїв нашого часу. Останні півроку всі цитують прогнози та передбачення очільника української розвідки Кирила Буданова. Але Новий рік – це таке свято, коли навіть Буданов стає звичайним чоловіком та татком, і перевдягається вдома у Святого Миколая, щоби привітати свого сина зі святами. Чи вдасться очільнику розвідки, у якого перевтілиться Юрій Великий, здивувати свого сина – дивіться вже у новорічну ніч.

Також запрошеним актором Новорічного Вечірнього Кварталу стане Народний артист України Станіслав Боклан. У своєму монолозі він запропонує українцям пофантазувати і уявити, яким чудовим може бути світ без агресора. Також не обійдеться і без військово-любовних номерів, які покажуть у виконанні Тетяни Песик та Валентина Міхієнко.

Попри усі події, гумористи підійматимуть настрій українцям, аби ще раз підкреслити, що ворогові нас не зламати. Адже сміємось – отже перемагаємо!

Новорічний Вечірній Квартал
Новорічний Вечірній Квартал / Прес-служба

ТСН

31 грудня о 18:00 ТСН розпочне своє мовлення у Національному марафоні "Єдині новини". На українців чекає спеціальний новорічний випуск новин, який у прямому ефірі пройде із двох студій. Виїзна студія традиційно мовитиме із серця столиці - Софійської площі. Працюватиме у прямому ефірі і студія ТСН, куди завітають гості. Працюватимуть новорічної ночі усі ведучі ТСН – Алла Мазур, Наталя Мосейчук, Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька, Святослав Гринчук, Наталія Островська. Гостями випуску стануть українці, які стали героями 2022 року, а також українські артисти, які поділяться своїми думками напередодні 2023 року та виконають хіти. Зірковими гостями студії стануть Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, гурт Антитіла та інші.

ТСН - новорічний випуск новин
ТСН - новорічний випуск новин / Прес-служба

Дивіться 31 грудня улюблені проєкти в ефірі телеканалу "1+1 Україна" та ТСН в ефірі Національного марафону "Єдині новини".

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