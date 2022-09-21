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Голос країни презентував нову промокампанію, у якій тренери приміряли патріотичні діджітал-вишиванки

21 вересня 2022, 11:53

Музичний проєкт змінює погляд на українську культуру - там, де поєднуються свіжі діджитал-тренди та автентичні мотиви, народжується новий голос країни.

Судді та ведучі Голосу країни-12
Телеканал 1+1 презентував нову промокампанію, у якій тренери проєкту Голос країни приміряли патріотичні діджитал-вишиванки з автентичними орнаментами / Прес-служба

Вже 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться повернення головного вокального проєкту Голос країни, показ якого було перервано через початок повномасштабної агресії рф проти України. За цей час життя для кожного з нас змінилось назавжди. Отже, і продовження Голосу країни буде особливим, а нові епізоди зазнають значних змін. Фінал буде відзнято додатково та він матиме особливі правила і відрізнятиметься від попередніх за структурою та кількістю учасників.

Сьогодні телеканал 1+1 презентував нову промокампанію, у якій тренери проєкту Голос країни приміряли патріотичні діджитал-вишиванки з автентичними орнаментами.

"Коли ми з командою задумалися над створенням візуалізації для кампанії, присвяченої продовженню Голосу країни, то одноголосно вирішили, що цей сезон повинен залишитися в серцях українців назавжди. Тому у візуальному рішенні ми скомбінували діджитал тренди та традиційні українські орнаменти, які століттями поєднували усю нашу країну та відображають українську ДНК, знану на весь світ", - каже головний стиліст телеканалу 1+1 Ольга Слонь.

Судді та ведучі Голосу країни-12
Тренерка Голосу країни-12 Надя Дорофєєва / Прес-служба

Консультантом у підборі орнаментів для діджитал-вишиванок стала учасниця Голосу країни-12 Марія Квітка. Дівчина - хранителька унікальних знань про українські національні костюми минулого століття, фольклористка, художниця костюмів, відома роботою над фільмом Чорний ворон та документальною стрічкою Спадок. Вона з радістю поділилася своїми знаннями з департаментом стилю телеканала 1+1.

Судді та ведучі Голосу країни-12
Тренерка Голосу країни-12 Оля Полякова / Прес-служба

"Цей сезон Голосу країни багатий на велику кількістю супер-талановитих українців. Серед учасників є дівчина на ім’я Марія Квітка, яка дуже добре знається на етнографії та українських мотивах. Вона була нашим консультантом з використання кольорів та орнаментів при створенні цифрових образів тренерів, в основу яких лягли фотографії, зроблені під час першої промо-кампанії Голосу країни-12", - каже головний стиліст телеканалу 1+1 Ольга Слонь.

Судді та ведучі Голосу країни-12
Тренер Голосу країни-12 Потап / Прес-служба

Сама Марія каже, що діджитал-вишиванки було створено на основі автентичних святкових предметів одягу українців та є справжнім цифровим трендом.

"Орнаменти, що використані у колажах Голосу країни, було взято з автентичних святкових предметів одягу українців кінця XIX - початку XX століття. Це вишиті фрагменти зі старовинних сорочок, кептарів, камізельок, запасок, рушників. Усі ці речі були зібрані в експедиціях по різних регіонах нашої країни й зберігаються в приватних колекціях. Українська традиційна вишивка нараховує близько 300 швів, які шиються на основі 20 технік. У XIX ст. орнаменти та техніки оздоблення одягу були настільки унікальними, що можна було за сорочкою визначити, з якого села походить її власник", - каже фольклористка та учасниця шоу Голос країни Марія Квітка.

Судді та ведучі Голосу країни-12
Тренер Голосу країни-12 Андрій Мацола / Прес-служба

Познайомитись з Марією телеглядачі зможуть вже у нових епізодах проєкту Голос країни на телеканалі ТЕТ. Чи пройшла дівчина до наступного етапу проєкту та що виконала на сліпих прослуховуваннях, стане відомо незабаром.

Департамент стилю телеканалу 1+1 шукав мотиви для діджитал-вишиванок у найстаріших матеріалах про українську культуру.

Судді та ведучі Голосу країни-12
Тренерка Голосу країни-12 Олександра Зарицька / Прес-служба

"Ми розглядали багато старовинних фотографій, які добре збереглися. Розшукували цікаву "орнаменторику" та помістили її на банери з тренерами, щоб вони відповідали різним регіонам, а також були пов’язані між собою. Ми хотіли, щоб наша промо-кампанія заграла новими фарбами, слідувала діджитал-трендам та розповідала про нашу культуру", - каже керівник відділу стилю Ольга Слонь.

Нагадаємо, за ініціативи народного тренера Голосу країни та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів українців повертається задля того, щоб нагадати про силу, волю й талант українського народу та піснею підтримати моральний дух усіх глядачів та наших воїнів. У проєкті буде присутня потужна благодійна складова, націлена на підтримку українських захисників.

Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Такі залізні пташки допоможуть нашим воїнам бути ще більш ефективними, влучно і вчасно відстежувати небезпеку і планувати дії для звільнення України.

Вже зараз кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень. Всі гроші підуть на аерозасоби. Тисячі SMS-голосів зможуть стати гучною народною підтримкою ЗСУ.

Усі деталі за посиланням на онлайн-платформу Dobro.UA.

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