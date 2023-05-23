Голова СБУ Василь Малюк для спецпроєкту 'Рік.За кадром' розповів про українських таємних агентів

Також Василь Малюк в інтервʼю для Дмитра Комарова відкрив подробиці атаки дронів на Чорноморський флот.

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Дмитро Комаров та Василь Малюк у спецпроєкті "Рік. За кадром" / колаж: Главред, фото: Прес-служба

У пʼятницю, 26 травня, о 21:30 на телеканалі 1+1 Україна вийде пʼятий випуск спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром". У ньому голова Служби Безпеки України Василь Малюк розкриє деякі подробиці гучних спецоперацій, які активно обговорювались не тільки в українському та російському інфопросторі, але і по всьому світу.

Зокрема, Василь Малюк прокоментував атаку дронів на Чорноморський флот у жовтні 2022 року.

"На широкий загал неодноразово оприлюднювалась інформація відносно того, що Служба безпеки України була автором того оперативного задуму і реалізовувала його. Однак, там не лише Служба безпеки працювала. Це ми здійснювали пліч-о-пліч з військово-морськими силами. Також з небайдужими нашими цивільними громадянами. І це ще раз підкреслює те, що цивільні громадяни роблять доволі великий вклад в нашу майбутню перемогу", – сказав Василь Малюк.

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За словами Василя Малюка, від початку повномасштабної війни було виявлено понад 300 ворожих агентів, що готували вторгнення.

"Ворожий агент – це не завжди людина в кайданках на лаві підсудних. Якщо на певному етапі ця людина піддається тому, щоб ми її перевербували, то в подальшому через неї можемо і дезінформувати ворога, впливати і отримувати від нього якісь дані, то ми використовуємо його по іншому. А є ті, хто отримують від 13 до 15 років позбавлення волі. Це в середньому такі зараз терміни дають за рішенням суду за статтю 111 - державна зрада. Були затримані, повірте, різнокаліберні ворожі агенти – від звичайних, які збирали інформацію щодо місць дислокації, до топових, таких як Медведчук", – зазначив Василь Малюк.

Також голова СБУ розповів про українських таємний агентів, які працюють у найгарячіших точках і виконують спеціальні завдання. В інтерв’ю він відкрив подробиці деяких гучних арештів державних зрадників, ворожих агентів і шпигунів.

Голова СБУ порівняв спецоперації Служби безпеки України з голлівудськими фільмами та розповів, як реагують західні спеціалісти на їхню роботу.

"Голлівудські фільми нервово курять в стороні у порівнянні з тим, що відбувається у наc. – сказав Василь Малюк та розповів про реакцію західних колег: – Топові західні спецслужби відзначають нашу роботу. Після окремих наших реалізацій їхні очільники – а це люди із світовим ім’ям серед спецслужбовців – казали мені особисто: "Ми у вас вчимося".

Також в інтерв’ю Василь Малюк поділиться подробицями про роботу СБУ під час псевдореферендуму в Херсоні, прокоментує участь українських служб в підриві Кримського мосту та розповість про очистку силових структур від "щурів". Все це дивіться в новому випуску спецпроєкта Дмитра Комарова "Рік.За кадром" 26 травня о 21:30 на телеканалі 1+1 Україна.