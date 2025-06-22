Зеленський ввів нові санкції проти фізичних та юридичних осіб - хто під ударом

Про що йдеться у матеріалі:
- Зеленський ввів нові санкції проти фізичних та юридичних осіб
- Під ударом особи, які співпрацюють з окупантами на захоплених територіях
Сьогодні, 22 червня, президент України Володимир Зеленський підписав новий указ про введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Про це глава держави повідомив у Telegram.
Президент України повідомив, що підписав указ про запровадження нових санкцій проти осіб, які співпрацюють з окупантами на захоплених територіях.
За словами Володимира Зеленського, обмеження запроваджено щодо фізичних та юридичних осіб, які здійснюють комерційну діяльність на тимчасово окупованих землях, зокрема в Криму, виправдовують агресію, заробляють на окупації та сплачують податки державі-агресору.
Президент підкреслив, що це лише початок масштабнішої санкційної кампанії. Україна має відповідну інформацію від спецслужб і реагуватиме жорстко. Найближчим часом очікуються нові санкційні рішення.
"Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже – проти України, та блокуємо їх. Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну", - резюмував президент.
Як йдеться в указі про введення санкцій на сайті Офісу президента України, обмеження були введені проти наступних фізичних осіб:
- Артем Дмитрук - чинний народний депутат України;
- Юрій Шумілов;
- Едуард Мєнчаков;
- Владислав Ряшин;
- Олександр Онищенко – має громадянство України і РФ, скандальний бізнесмен та колишній нардеп;
- Олександр Анікєєв;
- Віктор Дрібан;
- Аріадна Симоненко;
- Лаурі Рейнберг;Юрі Полд;
- Рауну Тедер;
- Гіллар Тедер;
- Арсен Тавадян.
Санкції РНБО - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування персональних санкцій проти низки фізичних осіб, зокрема громадян України. До санкційного списку потрапили колишній народний депутат Ігор Мосійчук, блогер Ростислав Шапошников, а також Олександр Богуслаєв — громадянин Гренади й син експрезидента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва.
Указами №267/2025, №268/2025 та №269/2025 введено в дію рішення РНБО від 1 травня 2025 року про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Серед фігурантів списку - медійно відомі особи, зокрема Олексій Арестович, Мирослав Олешко, Кость Бондаренко, Дмитро Василець, Олександр Скубченко та Павло Оніщенко.
Окрім цього, під санкції потрапили й інші особи згідно з попереднім рішенням РНБО від 12 квітня, яке також було офіційно затверджене указом президента.
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Що таке санкції?
Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.
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